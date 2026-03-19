Lyon : chiffre d’affaires en baisse mais résultats solides pour Jacquet Metals

Dans un environnement économique toujours incertain, le groupe Jacquet Metals, spécialiste de la distribution de métaux spéciaux, affiche une forme de résilience. Si son activité recule en 2025, ses indicateurs financiers témoignent d’une capacité à encaisser le choc.

Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,84 milliard d’euros en 2025, en baisse de 6,6 % par rapport à l’année précédente. Une diminution principalement liée à la chute des prix et à une demande toujours atone dans plusieurs secteurs industriels.

Dans son communiqué, l’entreprise évoque "un environnement toujours caractérisé par une faible demande et une pression constante sur les prix", tout en soulignant avoir "fait preuve d’une belle résistance".

Malgré ce recul de l’activité, Jacquet Metals améliore certains indicateurs clés. La marge brute atteint 24,2 % du chiffre d’affaires, en progression par rapport à 2024 (22,4 %).

L’EBITDA courant s’établit à 94 millions d’euros, soit 5,1 % du chiffre d’affaires, contre 87 millions un an plus tôt. Le résultat net part du groupe s’élève quant à lui à 10 millions d’euros, en hausse par rapport aux 6 millions enregistrés en 2024.

Autre signal positif : le groupe a généré un flux de trésorerie d’exploitation de 103 millions d’euros, consolidant sa solidité financière.

Des performances contrastées selon les divisions

Dans le détail, toutes les activités ne sont pas logées à la même enseigne.

La division IMS group, spécialisée dans les métaux pour la mécanique, est particulièrement pénalisée par le ralentissement industriel, notamment en Allemagne, avec des volumes en baisse de 4,2 %.

À l’inverse, les branches dédiées aux aciers inoxydables résistent mieux. Les volumes de la division Jacquet progressent de 2,6 %, tandis que ceux de Stappert augmentent légèrement (+0,8 %).

Les perspectives restent toutefois prudentes. Début 2026, le groupe indique que "les conditions de marché s’inscrivent dans la continuité de celles rencontrées fin 2025", avec un niveau d’incertitude élevé, tant sur le plan économique que géopolitique.

Parmi les facteurs de tension : l’entrée en vigueur du mécanisme européen d’ajustement carbone aux frontières (MACF), qui pourrait renchérir les coûts d’importation d’acier, ainsi que les conséquences du conflit au Moyen-Orient sur les matières premières et le transport.

Malgré ce contexte, Jacquet Metals poursuit sa stratégie de développement. Le groupe a investi 21 millions d’euros en 2025 et prévoit d’augmenter significativement cet effort en 2026, avec environ 50 millions d’euros consacrés notamment à ses capacités de distribution et à des projets immobiliers.