Le loup est-il de retour dans le Rhône ? Des indices troublants révélés par la préfecture

Le loup fait-il son retour dans le Rhône ?

La question est désormais sérieusement posée. Dans un communiqué publié ce mercredi 1er avril, les services de l’État évoquent des indices concordants laissant penser à une présence du prédateur dans le département, principalement dans le secteur du Pilat.

Depuis plusieurs mois, une hausse des attaques sur des troupeaux a été constatée. Sur les neuf constats réalisés dans le Rhône, sept ne permettent pas d’écarter la responsabilité du loup, sans toutefois pouvoir la confirmer formellement à ce stade.

Autre élément nouveau : des images. Début mars, des vidéos et photographies de loups ont été transmises à l’Office français de la biodiversité (OFB), notamment sur les communes des Haies et de Loire-sur-Rhône. Ces documents viennent renforcer des indices déjà relevés depuis l’été 2025 (observations visuelles, traces, excréments) par le réseau de suivi loup-lynx.

Un ou plusieurs individus ?

À ce stade, de nombreuses incertitudes subsistent. Impossible pour l’instant de dire s’il s’agit d’un seul individu, de plusieurs loups, ou même du début d’une installation durable.

Seules des analyses génétiques permettront de déterminer l’origine des animaux (lignée italo-alpine ou germano-polonaise). Des opérations de terrain sont en cours pour collecter des indices biologiques (poils, excréments) et affiner le diagnostic.

Face à la situation, la préfète du Rhône Fabienne Buccio assure le soutien de l’État aux éleveurs. Plusieurs dispositifs sont existants : indemnisation des dommages, aides à la protection des troupeaux (clôtures, chiens) ou accompagnement technique renforcé.

Les autorités préfectorales appellent également à signaler rapidement toute attaque ou observation.

Dans le Rhône, la présence du loup n’est pas encore officiellement confirmée. Mais les indices s’accumulent, laissant entrevoir un possible retour durable du prédateur.