"Chaque nuit qui passe est une attaque potentielle de plus" : face au loup, les éleveurs du Rhône passent à l’action

La tension et la crainte montent dans les campagnes du Rhône. Les Jeunes Agriculteurs du Rhône et de la Loire annoncent une mobilisation ce mercredi 15 avril à 20 heures devant la préfecture à Lyon.

Depuis le début de l’année, les représentants agricoles décrivent une situation qui "ne cesse de se dégrader". Les attaques de loups se multiplieraient, particulièrement dans le sud du département, où elles surviendraient désormais presque chaque nuit selon eux. Plusieurs troupeaux ont été touchés, fragilisant des exploitations déjà sous pression.

La préfecture du Rhône avait communiqué le 1er avril, reconnaissant que sur neuf attaques, le loup ne pouvait pas être écarté pour sept d'entre elles.

L’inquiétude s’est encore accentuée après l’attaque récente d’un chien, un fait qui, selon les agriculteurs, marque un tournant. "Ce ne sont plus seulement les élevages qui sont menacés, mais l’ensemble de la vie rurale", alertent-ils, évoquant des éleveurs "à bout" et des familles de plus en plus préoccupées.

Malgré la mise en place de mesures de protection — clôtures, surveillance accrue ou chiens de garde — les professionnels estiment que la pression est devenue "intenable". Ils jugent les dispositifs actuels trop lourds, trop lents et inadaptés aux réalités du terrain.

À travers cette mobilisation, ils réclament des réponses immédiates. Et notamment accélérer la formation au tir de prélèvement et obtenir une autorisation effective de ces tirs afin de réguler la population de loups. Ils appellent directement la préfète à agir, estimant que "chaque nuit qui passe est une attaque potentielle de plus".