"Chaque nuit qui passe est une attaque potentielle de plus" : face au loup, les éleveurs du Rhône passent à l’action

La tension et la crainte montent dans les campagnes du Rhône. Les Jeunes Agriculteurs du Rhône et de la Loire annoncent une mobilisation ce mercredi 15 avril à 20 heures devant la préfecture à Lyon.
Depuis le début de l’année, les représentants agricoles décrivent une situation qui "ne cesse de se dégrader". Les attaques de loups se multiplieraient, particulièrement dans le sud du département, où elles surviendraient désormais presque chaque nuit selon eux. Plusieurs troupeaux ont été touchés, fragilisant des exploitations déjà sous pression.
La préfecture du Rhône avait communiqué le 1er avril, reconnaissant que sur neuf attaques, le loup ne pouvait pas être écarté pour sept d'entre elles.
L’inquiétude s’est encore accentuée après l’attaque récente d’un chien, un fait qui, selon les agriculteurs, marque un tournant. "Ce ne sont plus seulement les élevages qui sont menacés, mais l’ensemble de la vie rurale", alertent-ils, évoquant des éleveurs "à bout" et des familles de plus en plus préoccupées.
Malgré la mise en place de mesures de protection — clôtures, surveillance accrue ou chiens de garde — les professionnels estiment que la pression est devenue "intenable". Ils jugent les dispositifs actuels trop lourds, trop lents et inadaptés aux réalités du terrain.
À travers cette mobilisation, ils réclament des réponses immédiates. Et notamment accélérer la formation au tir de prélèvement et obtenir une autorisation effective de ces tirs afin de réguler la population de loups. Ils appellent directement la préfète à agir, estimant que "chaque nuit qui passe est une attaque potentielle de plus".
Ce ne sont pas les loups qui causent des problèmes...C'est plutôt les moyens mis en œuvres défaillantes des agriculteurs qui ne sont pas efficaces pour assurer la protection des troupeaux .Signaler Répondre
La meilleure garantit est bien le nombre de chiens de berger....
Pourquoi depuis la Turquie jusqu'au fin fond de l'Asie, les bergers arrivent vraiment bien à protéger leurs cheptels ? Tout simplement c'est qu'ils adaptent le nombre de " Kangal ou Alabai " par nombre de têtes à protéger.
Kangal et Alabai => voir la référence canine .
Les loups à deux pattes des autres continents sont plus effrayants que ceux à quatre pattes.Signaler Répondre
Vivement le retour du Loup pour réguler les populations, de Chevreuils, de Cerfs et de Sanglier, qui sont les prédateurs de nos Forêts, de nos Plantations de résineux, et de tous nos terrains agricoles.Signaler Répondre
Bof, on entend des cris de singes et il y a des dégradations toutes les nuits surtout quand il fait beau, et on ne demande pas pour autant de tirer préventivement pour avoir la paix ;-)Signaler Répondre
Ici la volonté de réinstaller le loup en France alors qu'il n'est pas du tout en voie de disparition sur la planète.Signaler Répondre
Comme pour les centrales nucléaires qu'ils ont voulu fermer et qui nous ont rendu à la merci du gaz russe.
Comme les voitures qu'ils ont voulu forcer à passer à l'électricité et qui nous ont rendu à la merci des constructeurs chinois.
Comme les villes où ils ont même voulu virer carrément les voitures, électriques comprises... ce qui tue peu à peu les beaux commerces et les fait remplacer par des commerces de babioles et des "restos" de malbouffe.
Comme la volonté extrémiste d'interdire tout le plastique et qui a tué notre industrie du plastique au profit encore d'acteurs étrangers.
Comme pour tout etc... chaque fois qu'on cède et qu'on prend des décisions sous l'influence d'idées écologistes, la France et l'Europe sombrent dans le bordel et le déclin.