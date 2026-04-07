Rhône : le député Jean-Luc Fugit alerte sur les attaques de loups et défend une régulation

Le sujet revient au cœur du débat rural. Le député du Rhône Jean-Luc Fugit a pris position sur la question de la prédation du loup, appelant à des mesures plus fortes pour protéger les éleveurs, confrontés à une recrudescence des attaques.

Dans son communiqué ce mardi 7 avril, l’élu évoque des situations récentes sur plusieurs communes du territoire, notamment à Longes, Les Haies ou Loire-sur-Rhône. "Aujourd’hui, l’espèce en danger, ce sont nos éleveurs et leurs troupeaux !", affirme-t-il.

Le député Renaissance s’appuie sur des données nationales pour étayer son propos. En 2025, plus de 4500 attaques de loups ont été recensées en France, malgré 42 millions d’euros investis dans les dispositifs de protection.

Des moyens jugés insuffisants ou difficiles à mettre en œuvre sur le terrain, notamment en raison des contraintes liées aux clôtures électrifiées ou à l’usage de chiens de protection.

Une population de loups en forte progression

Autre élément avancé : l’évolution de la population de loups en France. Selon les données de l’Office français de la biodiversité et du Muséum national d’Histoire naturelle, le seuil de viabilité de l’espèce est estimé à environ 500 individus. Or, la population atteindrait désormais 1082 loups en 2025, soit plus du double de ce seuil.

Une situation qui, selon Jean-Luc Fugit, justifie une adaptation des politiques publiques. Le parlementaire annonce avoir cosigné une proposition de loi portée par Jean-Luc Warsmann, visant à mieux protéger les élevages.

Le texte prévoit plusieurs mesures comme la reconnaissance de l’élevage de plein air comme intérêt public majeur, l'instauration d’un droit permanent de tir sous conditions, l'autorisation de dispositifs de tir thermique ou le renforcement de l’indemnisation des éleveurs.

Sans remettre en cause la présence du loup, l’élu appelle à une approche "pragmatique et équilibrée".

Une régulation "est aujourd’hui indispensable" pour garantir "la pérennité de nos élevages" et "maintenir un équilibre durable entre activité humaine et biodiversité".