Le député du Rhône Jean-Luc Fugit demande à ce que l’Union européenne sorte du Traité sur la Charte de l’Energie

Les parlementaires, issus de la majorité présidentielle mais aussi de la NUPES demandent à Emmanuel Macron d’agir au sein du Conseil européen pour que l’Union européenne sorte du Traité sur la Charte de l’Energie. Jugé incompatible avec le respect des accords de Paris, le Traité a déjà été quitté par la France, la Pologne, l’Espagne, les Pays-Bas et bientôt l’Allemagne.

Le TCE est même considéré comme "un obstacle majeur à la transition énergétique de nos sociétés" selon le GIEC.

La tribune est notamment signée par Sandrine Rousseau (EELV) ou Prisca Thevenot (Renaissance), mais aussi par le député du Rhône Jean-Luc Fugit. Le membre de la majorité présidentielle estime que la France doit "contribuer à un retrait coordonné du Traité sur la Charte de l’Énergie de l’ensemble des pays encore signataires. C’est le choix de la raison et de la justice, écologique et sociale".

"Face à l’urgence climatique, les États ne doivent souffrir d’aucun frein dans leurs ambitions de réduction des émissions carbone. En conséquence, nous avons interpellé le Haut Conseil pour le Climat (HCC) afin d’éclairer le débat public sur les effets réels de cette modernisation. Dans un avis publié en octobre 2022, les experts du HCC ont conclu formellement que "le TCE, même sous une forme modernisée, n'est pas compatible avec les engagements et objectifs climatiques 2030 de la France et de l'Union européenne". En effet, le texte proposé par la Commission européenne prolongerait la protection des investissements étrangers dans les énergies fossiles dans les pays de l’UE et au Royaume Uni au moins jusqu’en 2033", écrivent également les 79 signataires.