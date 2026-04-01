Lyon : un radar pérennisé sur une zone à 30 km/h, une décision rare

La sécurité routière se renforce de manière durable sur les quais de Saône. Un radar automatique a été installé sur le quai Maréchal Joffre, dans le 2e arrondissement de Lyon, à la demande de la préfecture, en remplacement du radar de chantier.

Ces dernières années, les quais Tilsitt et Maréchal Joffre ont été le théâtre de nombreux accidents de la circulation, dont plusieurs mortels comme celui d'Iris et Warren.

Malgré des aménagements réalisés pour apaiser la circulation, les autorités constatent que la dangerosité de cet axe reste élevée.

Jusqu’ici, un radar autonome donc temporaire était installé ponctuellement sur ce secteur. Il est désormais remplacé par un radar urbain fixe, destiné à assurer un contrôle permanent de la vitesse.

Une installation dérogatoire

Fait notable : ce radar a été autorisé à titre dérogatoire. En effet, il est installé sur une zone limitée à 30 km/h, ce qui reste inhabituel pour ce type d’équipement, même en centre-ville.

Cette décision a été validée par la déléguée interministérielle à la sécurité routière, après constat de l’inefficacité des aménagements existants pour sécuriser l’axe installés par la Métropole de Lyon sous l'ère écologiste de Bruno Bernard.