Lyon : un radar pérennisé sur une zone à 30 km/h, une décision rare

La sécurité routière se renforce de manière durable sur les quais de Saône. Un radar automatique a été installé sur le quai Maréchal Joffre, dans le 2e arrondissement de Lyon, à la demande de la préfecture, en remplacement du radar de chantier.
Ces dernières années, les quais Tilsitt et Maréchal Joffre ont été le théâtre de nombreux accidents de la circulation, dont plusieurs mortels comme celui d'Iris et Warren.
Malgré des aménagements réalisés pour apaiser la circulation, les autorités constatent que la dangerosité de cet axe reste élevée.
Jusqu’ici, un radar autonome donc temporaire était installé ponctuellement sur ce secteur. Il est désormais remplacé par un radar urbain fixe, destiné à assurer un contrôle permanent de la vitesse.
Une installation dérogatoire
Fait notable : ce radar a été autorisé à titre dérogatoire. En effet, il est installé sur une zone limitée à 30 km/h, ce qui reste inhabituel pour ce type d’équipement, même en centre-ville.
Cette décision a été validée par la déléguée interministérielle à la sécurité routière, après constat de l’inefficacité des aménagements existants pour sécuriser l’axe installés par la Métropole de Lyon sous l'ère écologiste de Bruno Bernard.
C'est qu'il doit rapporter du pognoy !Signaler Répondre
35 km:/h + sous-évaluation compteur: 36 km/h (vérifié au GPS).Signaler Répondre
Je suis très respectueux du code de la route, des vitesses mais franchement rouler a 30 c'est pas facile 🤔Signaler Répondre
sur cet axe, celui qui est pressé derrière moi :Signaler Répondre
Réponse A : il attend gentiment en respectant la limitation de vitesse
Réponse B : il s'excite (appels de phares et clackson)
Réponse C : il me colle au train en espérant me faire accélérer
Réponse D : il double en empruntant la voie de bus
Nota : plusieurs réponses sont possibles
"Face à ces restrictions les automobilistes n'y arrivent plus financièrement"Signaler Répondre
Ben non, seuls la racaille de la route passe à la caisse, si tu respectes le code de la route tu ne paies RIEN. C'est dingue, non ?
on est plus nombreux mais on n'a plus la majorité de la thune.Signaler Répondre
3 millions de fonctionnaire d'états en 1980Signaler Répondre
mais vous avez oublié la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière que vous comptabiliser aujourd'hui.
et là on a 4.8m de personnes en 1980
maintenant si tu veux parler de la fonction publique d'etat elle a diminué à 2.5 m.
Certes il y a une progression du nombre de fonctionnaire territoriale et de la fonction publique hospitalière (mais veut on moins d'infirmières?)
alors une question se pose. pourquoi de telles différences?
erreur honnête ou volonté manifeste de manipuler les gens?
Il est plus rentable de ponctionner les pauvres plutôt que les riches : Les pauvres sont tellement plus nombreux.Signaler Répondre
Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles , vous les têtes pensentes ! Votre seule mission faire rentrer de l' argent dans les caisses de l'état ! Positionner un radar à 30 km . Vous êtes tombez sur la tête !! Face à ces restrictions les automobilistes n'y arrivent plus financièrement . Entre les taxes des carburants , les contrôles techniques. Faut pas s'étonner que certains usagers de la route refusent d'obtempérer !Signaler Répondre
et pourtant tu n'es pas capable de comprendre le second degré.Signaler Répondre
alors tu rends ta carte d'électeurs?
On parle de morts sur les routes? Compliqué de comprendre une phrase?Signaler Répondre
dans un monde qu avait intuité et denoncé tres tot jacques tati dans ses derniers films:absurde!Signaler Répondre
je confirme la meme perceptionSignaler Répondre
J'aime les incohérences ...Signaler Répondre
d'un côté on met des radars surtout pour flasher les petits excès et rentrer de l'argent.
de l'autre côté on a des juges qui libèrent à la pelle les auteurs de refus d'obtempérer qui peuvent être la source des très grave accident. Voir on fait 1 minute de silence à l'Assemblée pour un tueur de la route.
Faudra peut être m'expliquer un jour la cohérence de tout cela car je pense qu'on est beaucoup à s'être déconnecté de ce monde tellement on est confronté à l'absurdité généralisé de ses politiques.
Sauf qu'en grande Bretagne il y a une tolérance de 20% sur la vitesse. Personne ne prend d amende pour un dépassement de 5km/h.Signaler Répondre
Enfin , un commentaire responsable et plein de bon sens 😉Signaler Répondre
Comme d'habitude, ça pleurniche beaucoup sur le portefeuille des gens qui ne sont pas capable de soulever leur pied droit sur quelques mètres.Signaler Répondre
On a bien compris que l'argent des chauffards était bien plus important que la vie humaine.
Ça creuse la dette de la FranceSignaler Répondre
calcul totalement ridicule. 90 % des conducteurs adaptent leur vitesse au flot de la circulation au ressenti environnemental et au ressenti de leur "boîte à vitesse" et a d autres ressentis, aucun ne calcule les qq secondes gagnées c est beaucoup plus complexe que cela mais votre haine primaire de tout ce qui ne correspond pas à votre pensée vous rend aveugle et bête. l accidentologie est un problème très complexe qui ne se réduit pas à la seule vitesse, même si cette dernière est un élément aggravant. simplement la vitesse est le seul point que l on peut mesurer et contrôler très facilement. Le travail doit se faire sur le comportement et non sur des frustrations .Signaler Répondre
Pour parcourir une distance de 10 kilomètres à 50 km/h de manière continue il faut compter 12 minutes. À une vitesse de 30 km/h, il faut compter 20 minutes.Signaler Répondre
La vitesse moyenne de déplacement en ville s'établit à 18,9 km/h. Avec une limitation à 30 km/h, cette vitesse moyenne passe à 17,3 km/h, ce qui représente dix à quinze secondes de plus par kilomètre parcouru.
Donc c'est la fin du monde, surtout si entre temps, on se prend un feu rouge, pas vrai ?
A quand un radar pour les vélos et trottinettes qui circulent à toutes vitesses sur les trottoirs et qui ne respectent même pas les feux rouges qui soient automobiles ou pietonniers!Signaler Répondre
Ça flashe les vélos mais comme ils sont au dessus des lois rien ne leur arrivera.Signaler Répondre
pour calmer les fous furieux de la vitesseSignaler Répondre
5,8 millions de fonctionnaires ... ( 3 millions en 1980 )Signaler Répondre
Mais on avait pas ces problèmes sur cet axe avant l'ère Bernard !Signaler Répondre
8000 soldats au Moyen OrientSignaler Répondre
Un porte avions
Des frégates
ça coute combien?
Alors qu'un ou deux dos d'ânes ça ne coûte pas cher, c'est très vite fait, ça ne demande que très peu d'entretien et surtout ça ne plombe pas le porte-monnaie des usagers de la route tout en la sécurisant.Signaler Répondre
On en trouve du pognon pour ça !Signaler Répondre
ça flash les vélos? souvent ceux ci me dépassent quand je me déplace en villeSignaler Répondre
Parfait, il en faudrait dans toutes les rues.Signaler Répondre
Radars = machine à sous des Voyous en cols cols .Signaler Répondre
Bingo = machine à sous des voyous de quartiers.
il suffit de respecter les vitesses pour ne pas avoir de soucis !Signaler Répondre
L apparel est suffisamment gros pour que l on puisse mentionner le nom des victimes du secteur de ces années la.Signaler Répondre
Un mausolée en quelque sorte , cela freinera peut être les artistes peintres qui auront plaisir à lui passer un petit coup de peinture sur la vitre toutes les semaines
mais vous êtes complètement secoués !!!Signaler Répondre
C'est la préfète qui agit pour que tt le monde respecte le code de la route et par la même limiter le nombre de morts.
Et dire que tt le monde à le droit de vote
La bonne nouvelle c'est que désormais le métro ne sera plus jamais en panne !!!!Signaler Répondre
Non, je rigole : poisson d'Avril...
il suffit de rouler à maximum 30km/h et hop le piège est déjoué!! incroyable je sais.Signaler Répondre
Il fallait voter Zemmour, on roulerait à 90 sur cette portion au lieu de faire de la place aux cas sociaux. Zemmour 2033Signaler Répondre
'" Des accidents, dont plusieurs mortels " ça te parle? Va faire un tour en Grande Bretagne ou en Italie, et on reparle des radars!!!!!!Signaler Répondre
Ça va bouchonner au pays de Pierre Olivier!Signaler Répondre
😂😂😂😂😂
On s'en doutait, le gouvernement macroniste roule pour les écolos : Doucet/Sarselli, c'est une fausse oposition mise en scène pour nous distraire !Signaler Répondre
Aulas et Doucet sont les deux faces de la même pièce !
Avec le prétexte et le chantage moral de la sécurité.Signaler Répondre