Sécurité

Lyon : un radar pérennisé sur une zone à 30 km/h, une décision rare

Lyon : un radar pérennisé sur une zone à 30 km/h, une décision rare

Un radar urbain vient d’être installé sur le quai Maréchal Joffre, dans le 2e arrondissement de Lyon. Une pérennisation du dispositif visant à réduire la vitesse sur un axe marqué par plusieurs accidents, dont certains mortels.

La sécurité routière se renforce de manière durable sur les quais de Saône. Un radar automatique a été installé sur le quai Maréchal Joffre, dans le 2e arrondissement de Lyon, à la demande de la préfecture, en remplacement du radar de chantier.

Ces dernières années, les quais Tilsitt et Maréchal Joffre ont été le théâtre de nombreux accidents de la circulation, dont plusieurs mortels comme celui d'Iris et Warren.

Malgré des aménagements réalisés pour apaiser la circulation, les autorités constatent que la dangerosité de cet axe reste élevée.

Jusqu’ici, un radar autonome donc temporaire était installé ponctuellement sur ce secteur. Il est désormais remplacé par un radar urbain fixe, destiné à assurer un contrôle permanent de la vitesse.

Une installation dérogatoire

Fait notable : ce radar a été autorisé à titre dérogatoire. En effet, il est installé sur une zone limitée à 30 km/h, ce qui reste inhabituel pour ce type d’équipement, même en centre-ville.

Cette décision a été validée par la déléguée interministérielle à la sécurité routière, après constat de l’inefficacité des aménagements existants pour sécuriser l’axe installés par la Métropole de Lyon sous l'ère écologiste de Bruno Bernard.

Tags :

Quai Maréchal-Joffre

41 commentaires
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D'où c'est ? le 04/04/2026 à 02:06

C'est qu'il doit rapporter du pognoy !

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bassta le 03/04/2026 à 17:00
bon plan 69 a écrit le 01/04/2026 à 16h58

il suffit de rouler à maximum 30km/h et hop le piège est déjoué!! incroyable je sais.

35 km:/h + sous-évaluation compteur: 36 km/h (vérifié au GPS).

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ouiouioui le 03/04/2026 à 14:03

Je suis très respectueux du code de la route, des vitesses mais franchement rouler a 30 c'est pas facile 🤔

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Très juste le 03/04/2026 à 13:33
La racaille demande des passe-droits a écrit le 03/04/2026 à 13h00

"Face à ces restrictions les automobilistes n'y arrivent plus financièrement"
Ben non, seuls la racaille de la route passe à la caisse, si tu respectes le code de la route tu ne paies RIEN. C'est dingue, non ?

sur cet axe, celui qui est pressé derrière moi :
Réponse A : il attend gentiment en respectant la limitation de vitesse
Réponse B : il s'excite (appels de phares et clackson)
Réponse C : il me colle au train en espérant me faire accélérer
Réponse D : il double en empruntant la voie de bus

Nota : plusieurs réponses sont possibles

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La racaille demande des passe-droits le 03/04/2026 à 13:00
domini a écrit le 03/04/2026 à 08h24

Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles , vous les têtes pensentes ! Votre seule mission faire rentrer de l' argent dans les caisses de l'état ! Positionner un radar à 30 km . Vous êtes tombez sur la tête !! Face à ces restrictions les automobilistes n'y arrivent plus financièrement . Entre les taxes des carburants , les contrôles techniques. Faut pas s'étonner que certains usagers de la route refusent d'obtempérer !

"Face à ces restrictions les automobilistes n'y arrivent plus financièrement"
Ben non, seuls la racaille de la route passe à la caisse, si tu respectes le code de la route tu ne paies RIEN. C'est dingue, non ?

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des précisions svp? le 03/04/2026 à 10:56
Noubliez jamais a écrit le 03/04/2026 à 10h06

Il est plus rentable de ponctionner les pauvres plutôt que les riches : Les pauvres sont tellement plus nombreux.

on est plus nombreux mais on n'a plus la majorité de la thune.

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des précisions svp? le 03/04/2026 à 10:54
et nos a écrit le 01/04/2026 à 19h36

5,8 millions de fonctionnaires ... ( 3 millions en 1980 )

3 millions de fonctionnaire d'états en 1980
mais vous avez oublié la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière que vous comptabiliser aujourd'hui.
et là on a 4.8m de personnes en 1980

maintenant si tu veux parler de la fonction publique d'etat elle a diminué à 2.5 m.
Certes il y a une progression du nombre de fonctionnaire territoriale et de la fonction publique hospitalière (mais veut on moins d'infirmières?)

alors une question se pose. pourquoi de telles différences?
erreur honnête ou volonté manifeste de manipuler les gens?

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Noubliez jamais le 03/04/2026 à 10:06
domini a écrit le 03/04/2026 à 08h24

Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles , vous les têtes pensentes ! Votre seule mission faire rentrer de l' argent dans les caisses de l'état ! Positionner un radar à 30 km . Vous êtes tombez sur la tête !! Face à ces restrictions les automobilistes n'y arrivent plus financièrement . Entre les taxes des carburants , les contrôles techniques. Faut pas s'étonner que certains usagers de la route refusent d'obtempérer !

Il est plus rentable de ponctionner les pauvres plutôt que les riches : Les pauvres sont tellement plus nombreux.

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domini le 03/04/2026 à 08:24

Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles , vous les têtes pensentes ! Votre seule mission faire rentrer de l' argent dans les caisses de l'état ! Positionner un radar à 30 km . Vous êtes tombez sur la tête !! Face à ces restrictions les automobilistes n'y arrivent plus financièrement . Entre les taxes des carburants , les contrôles techniques. Faut pas s'étonner que certains usagers de la route refusent d'obtempérer !

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dont toi le 02/04/2026 à 14:24
le gauchiasse a écrit le 01/04/2026 à 17h10

mais vous êtes complètement secoués !!!

C'est la préfète qui agit pour que tt le monde respecte le code de la route et par la même limiter le nombre de morts.

Et dire que tt le monde à le droit de vote

et pourtant tu n'es pas capable de comprendre le second degré.
alors tu rends ta carte d'électeurs?

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oh le boulet le 02/04/2026 à 14:14
Bl74 a écrit le 02/04/2026 à 08h00

Sauf qu'en grande Bretagne il y a une tolérance de 20% sur la vitesse. Personne ne prend d amende pour un dépassement de 5km/h.

On parle de morts sur les routes? Compliqué de comprendre une phrase?

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on arrive le 02/04/2026 à 12:47
Titus69 a écrit le 02/04/2026 à 08h58

J'aime les incohérences ...
d'un côté on met des radars surtout pour flasher les petits excès et rentrer de l'argent.
de l'autre côté on a des juges qui libèrent à la pelle les auteurs de refus d'obtempérer qui peuvent être la source des très grave accident. Voir on fait 1 minute de silence à l'Assemblée pour un tueur de la route.

Faudra peut être m'expliquer un jour la cohérence de tout cela car je pense qu'on est beaucoup à s'être déconnecté de ce monde tellement on est confronté à l'absurdité généralisé de ses politiques.

dans un monde qu avait intuité et denoncé tres tot jacques tati dans ses derniers films:absurde!

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merci le 02/04/2026 à 12:46
Titus69 a écrit le 02/04/2026 à 08h58

J'aime les incohérences ...
d'un côté on met des radars surtout pour flasher les petits excès et rentrer de l'argent.
de l'autre côté on a des juges qui libèrent à la pelle les auteurs de refus d'obtempérer qui peuvent être la source des très grave accident. Voir on fait 1 minute de silence à l'Assemblée pour un tueur de la route.

Faudra peut être m'expliquer un jour la cohérence de tout cela car je pense qu'on est beaucoup à s'être déconnecté de ce monde tellement on est confronté à l'absurdité généralisé de ses politiques.

je confirme la meme perception

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Titus69 le 02/04/2026 à 08:58

J'aime les incohérences ...
d'un côté on met des radars surtout pour flasher les petits excès et rentrer de l'argent.
de l'autre côté on a des juges qui libèrent à la pelle les auteurs de refus d'obtempérer qui peuvent être la source des très grave accident. Voir on fait 1 minute de silence à l'Assemblée pour un tueur de la route.

Faudra peut être m'expliquer un jour la cohérence de tout cela car je pense qu'on est beaucoup à s'être déconnecté de ce monde tellement on est confronté à l'absurdité généralisé de ses politiques.

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Bl74 le 02/04/2026 à 08:00
toi le coincé du cerveau a écrit le 01/04/2026 à 16h50

'" Des accidents, dont plusieurs mortels " ça te parle? Va faire un tour en Grande Bretagne ou en Italie, et on reparle des radars!!!!!!

Sauf qu'en grande Bretagne il y a une tolérance de 20% sur la vitesse. Personne ne prend d amende pour un dépassement de 5km/h.

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bravy le 02/04/2026 à 07:57
Andréa Leon a écrit le 02/04/2026 à 07h53

Comme d'habitude, ça pleurniche beaucoup sur le portefeuille des gens qui ne sont pas capable de soulever leur pied droit sur quelques mètres.
On a bien compris que l'argent des chauffards était bien plus important que la vie humaine.

Enfin , un commentaire responsable et plein de bon sens 😉

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Andréa Leon le 02/04/2026 à 07:53

Comme d'habitude, ça pleurniche beaucoup sur le portefeuille des gens qui ne sont pas capable de soulever leur pied droit sur quelques mètres.
On a bien compris que l'argent des chauffards était bien plus important que la vie humaine.

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Dok ki ? le 02/04/2026 à 07:31

Ça creuse la dette de la France

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pas le problème le 01/04/2026 à 22:36
Un peu de maths pour les bagnolards a écrit le 01/04/2026 à 21h24

Pour parcourir une distance de 10 kilomètres à 50 km/h de manière continue il faut compter 12 minutes. À une vitesse de 30 km/h, il faut compter 20 minutes.
La vitesse moyenne de déplacement en ville s'établit à 18,9 km/h. Avec une limitation à 30 km/h, cette vitesse moyenne passe à 17,3 km/h, ce qui représente dix à quinze secondes de plus par kilomètre parcouru.
Donc c'est la fin du monde, surtout si entre temps, on se prend un feu rouge, pas vrai ?

calcul totalement ridicule. 90 % des conducteurs adaptent leur vitesse au flot de la circulation au ressenti environnemental et au ressenti de leur "boîte à vitesse" et a d autres ressentis, aucun ne calcule les qq secondes gagnées c est beaucoup plus complexe que cela mais votre haine primaire de tout ce qui ne correspond pas à votre pensée vous rend aveugle et bête. l accidentologie est un problème très complexe qui ne se réduit pas à la seule vitesse, même si cette dernière est un élément aggravant. simplement la vitesse est le seul point que l on peut mesurer et contrôler très facilement. Le travail doit se faire sur le comportement et non sur des frustrations .

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Un peu de maths pour les bagnolards le 01/04/2026 à 21:24

Pour parcourir une distance de 10 kilomètres à 50 km/h de manière continue il faut compter 12 minutes. À une vitesse de 30 km/h, il faut compter 20 minutes.
La vitesse moyenne de déplacement en ville s'établit à 18,9 km/h. Avec une limitation à 30 km/h, cette vitesse moyenne passe à 17,3 km/h, ce qui représente dix à quinze secondes de plus par kilomètre parcouru.
Donc c'est la fin du monde, surtout si entre temps, on se prend un feu rouge, pas vrai ?

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A quand les cyclistes respecteront le code de la route? le 01/04/2026 à 21:18

A quand un radar pour les vélos et trottinettes qui circulent à toutes vitesses sur les trottoirs et qui ne respectent même pas les feux rouges qui soient automobiles ou pietonniers!

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Hino le 01/04/2026 à 20:55
ecolo pas trop a écrit le 01/04/2026 à 18h13

ça flash les vélos? souvent ceux ci me dépassent quand je me déplace en ville

Ça flashe les vélos mais comme ils sont au dessus des lois rien ne leur arrivera.

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non le 01/04/2026 à 19:49
Pour remplir les caisses a écrit le 01/04/2026 à 16h18

Avec le prétexte et le chantage moral de la sécurité.

pour calmer les fous furieux de la vitesse

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et nos le 01/04/2026 à 19:36
comparons a écrit le 01/04/2026 à 19h01

8000 soldats au Moyen Orient
Un porte avions
Des frégates
ça coute combien?

5,8 millions de fonctionnaires ... ( 3 millions en 1980 )

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GLOUGLOU 1er le 01/04/2026 à 19:03

Mais on avait pas ces problèmes sur cet axe avant l'ère Bernard !

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comparons le 01/04/2026 à 19:01
alors là a écrit le 01/04/2026 à 18h27

On en trouve du pognon pour ça !

8000 soldats au Moyen Orient
Un porte avions
Des frégates
ça coute combien?

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Ex Précisions le 01/04/2026 à 18:38
alors là a écrit le 01/04/2026 à 18h27

On en trouve du pognon pour ça !

Alors qu'un ou deux dos d'ânes ça ne coûte pas cher, c'est très vite fait, ça ne demande que très peu d'entretien et surtout ça ne plombe pas le porte-monnaie des usagers de la route tout en la sécurisant.

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alors là le 01/04/2026 à 18:27

On en trouve du pognon pour ça !

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ecolo pas trop le 01/04/2026 à 18:13

ça flash les vélos? souvent ceux ci me dépassent quand je me déplace en ville

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parfait le 01/04/2026 à 18:00

Parfait, il en faudrait dans toutes les rues.

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Elvira darr . le 01/04/2026 à 17:58

Radars = machine à sous des Voyous en cols cols .
Bingo = machine à sous des voyous de quartiers.

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Et oui.... le 01/04/2026 à 17:21
bon plan 69 a écrit le 01/04/2026 à 16h58

il suffit de rouler à maximum 30km/h et hop le piège est déjoué!! incroyable je sais.

il suffit de respecter les vitesses pour ne pas avoir de soucis !

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C est bien pensé le 01/04/2026 à 17:16

L apparel est suffisamment gros pour que l on puisse mentionner le nom des victimes du secteur de ces années la.
Un mausolée en quelque sorte , cela freinera peut être les artistes peintres qui auront plaisir à lui passer un petit coup de peinture sur la vitre toutes les semaines

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le gauchiasse le 01/04/2026 à 17:10
zemmourvite a écrit le 01/04/2026 à 16h20

On s'en doutait, le gouvernement macroniste roule pour les écolos : Doucet/Sarselli, c'est une fausse oposition mise en scène pour nous distraire !
Aulas et Doucet sont les deux faces de la même pièce !

mais vous êtes complètement secoués !!!

C'est la préfète qui agit pour que tt le monde respecte le code de la route et par la même limiter le nombre de morts.

Et dire que tt le monde à le droit de vote

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La Poukave le 01/04/2026 à 17:05

La bonne nouvelle c'est que désormais le métro ne sera plus jamais en panne !!!!
Non, je rigole : poisson d'Avril...

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bon plan 69 le 01/04/2026 à 16:58

il suffit de rouler à maximum 30km/h et hop le piège est déjoué!! incroyable je sais.

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lyon avec Zemmour vite le 01/04/2026 à 16:53

Il fallait voter Zemmour, on roulerait à 90 sur cette portion au lieu de faire de la place aux cas sociaux. Zemmour 2033

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toi le coincé du cerveau le 01/04/2026 à 16:50
Pour remplir les caisses a écrit le 01/04/2026 à 16h18

Avec le prétexte et le chantage moral de la sécurité.

'" Des accidents, dont plusieurs mortels " ça te parle? Va faire un tour en Grande Bretagne ou en Italie, et on reparle des radars!!!!!!

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Vélotaf le 01/04/2026 à 16:23

Ça va bouchonner au pays de Pierre Olivier!
😂😂😂😂😂

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zemmourvite le 01/04/2026 à 16:20

On s'en doutait, le gouvernement macroniste roule pour les écolos : Doucet/Sarselli, c'est une fausse oposition mise en scène pour nous distraire !
Aulas et Doucet sont les deux faces de la même pièce !

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Pour remplir les caisses le 01/04/2026 à 16:18

Avec le prétexte et le chantage moral de la sécurité.

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