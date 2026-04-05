A Lyon, les glycines de Montchat sont (très) en retard : le festival réduit de moitié ?

Dans les rues de Montchat à Lyon,les cerisiers et les magnolias sont magnifiques ce week-end.

Mais pas une seule glycine à observer. Pourtant, depuis le 1er avril, le Festival des Glycines est lancé dans le quartier. L'évènement attire des milliers de Lyonnais et autres instagrameurs.

Sauf que cette année, pas une touche de violet à l'horizon. La faute à une floraison très en retard pour les 400 glycines, qui n'ont pas apprécié le retour du froid ces dernières semaines.

Le verdict est sans appel, et les organisateurs du festival le reconnaissent : la météo les a bernés ! "Après une fin d'hiver chaud, les glycines protégées du Nord se sont mises à fleurir des mi-mars ! Nous attendions donc une floraison en avance. La chute des températures alliée aux forts vents a stoppé net cette floraison. La plupart des glycines fleuriront cette année très en retard…", écrivent-ils.

Verra-t-on des glycines pendant le festival éponyme qui doit se terminer le 26 avril ? "Les pronostics des dates de floraison et donc des dates du Festival des Glycines sont complexes. En 2023, cette floraison accusait 10 jours de retard, en 2024, 8 jours d'avance.... Certaines rares glycines sont en fleurs depuis 10 jours. Elles faneront vite. Pour les autres, il est probable que la floraison démarre au début de la semaine prochaine et finisse début mai !", concluent les organisateurs.

Autant dire qu'il faudra être à l'affut car les floraisons des glycines de Montchat ne se feront visiblement pas en même temps cette année. Une chose est sûre, il faudra attendre encore plusieurs jours avant de se lancer dans les ruelles du quartier lyonnais.