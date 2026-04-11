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Près d’un commissariat à Lyon, des policiers découvrent leurs voitures vandalisées

Près d’un commissariat à Lyon, des policiers découvrent leurs voitures vandalisées
DR : Un1té 69

Mauvaise surprise pour plusieurs policiers lyonnais.

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Vendalisme

policiers attaqués lyon

26 commentaires
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Loool le 11/04/2026 à 14:37
Watt a écrit le 11/04/2026 à 11h58

Le courage des bobos de gauche qui s'en prennent aux voitures.

C’est quoi le courage pr un droitard ? De finir comme Quentin ?

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mdre le 11/04/2026 à 14:27
aimelyon a écrit le 11/04/2026 à 12h44

faire des rayure a une voiture c'est vraiment un niveau raz les pâquerettes, c'est nul cela fait pitier pour ceux qui n'ont rien dans la tête a part du vent.

mais exactement ! en même temps si les délinquants seraient intelligents, il n’y aurait pas de délinquance !!

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Solidarité 69 le 11/04/2026 à 14:17

La nouvelle France by LFI.

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Houhou le 11/04/2026 à 14:12

Signé par LFI, parti anti flic, anti français, mais pro islamiste

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Ex Précisions le 11/04/2026 à 13:59
Corinne a écrit le 11/04/2026 à 12h32

Plutôt des sympathisants du MODEM

Bayrou pour se venger ses affaires judicaires qui ne vont pas tarder à le rattraper ?

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Ampère le 11/04/2026 à 13:35
Watt a écrit le 11/04/2026 à 11h58

Le courage des bobos de gauche qui s'en prennent aux voitures.

Pourquoi ils ne viennent pas au boulot en vélo... Cela leur permettrait de garder la forme pour attraper ces chenapans.
Puis le vélo prend moins de place à ranger (dans le comico).
Autre solution, les transport en commun.

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aimelyon le 11/04/2026 à 12:44

faire des rayure a une voiture c'est vraiment un niveau raz les pâquerettes, c'est nul cela fait pitier pour ceux qui n'ont rien dans la tête a part du vent.

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Corinne le 11/04/2026 à 12:32
Ex Précisions a écrit le 11/04/2026 à 10h10

Des sympathisants lfistes je suppose...

Plutôt des sympathisants du MODEM

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Pilule rouge le 11/04/2026 à 12:30
Ex Précisions a écrit le 11/04/2026 à 11h22

Aucune idée je ne les fréquente pas mais c'est étonnant quand même...

Non c'est pas étonnant..
Les néofascistes et les identitaires se prennent pour des rebelles anti système, voire pour Keanu Reeves combattant la Matrice..
Dans leur monde imaginaire, eux ont pris la pilule rouge, tandis que les policiers sont les serviteurs du système globaliste a la solde des droit de l'hommistes bien-pensants (ou un truc dans ce gout la)
Du coup ils se tatouent des ACAB tout en appelant de leurs vœux l'avènement d'un état policier fasciste.

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droitard dans ses bottes le 11/04/2026 à 12:24
Watt a écrit le 11/04/2026 à 11h58

Le courage des bobos de gauche qui s'en prennent aux voitures.

le "bobo", l'ennemi imaginaire du droitard..
Le même droitard qui hait les bobos de centre ville mais qui croit que la Chatelaine de Montretoux et Bolloré représentent le petit peuple contre les élites économiques..
Tout en admirant les milliardaires et les oligarques, le droitard rend les "bourgeois bohèmes végan" responsables de tous les maux de la terre.
(Nouvelle figure du croquemitaine, le bobo est responsable de tout, y compris de dégradations de voitures a Vaise)

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Alcofribas Nasier le 11/04/2026 à 12:00

Ce qui m'étonne, c'est que des fonctionnaires de police soient obligés de garer leur véhicule sur la voie publique et que rien n'ait été prévu pour qu'ils puissent les placer en sécurité. Ce type de risque n'est pourtant pas récent, et il ne concerne pas que les policiers. Dans les années 1980, j'ai connu un collège dont aucun professeur n'osait se garer à moins d'un kilomètre de son établissement…

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Watt le 11/04/2026 à 11:58

Le courage des bobos de gauche qui s'en prennent aux voitures.

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Lolotooooooooooooooo le 11/04/2026 à 11:56
débilité RS a écrit le 11/04/2026 à 09h27

cette minorité de débiles dont le cerveau est lavé par une extrême gauche agressive tout aussi débile pourri la vie des gens honnêtes. si nous appliquons les sentences prononcées dans les pays qu ils adorent et qu on les fassent mijoter 10 ans en prison cela serai un juste retour des choses. il faut construire des prisons et faire comme de l autre côté de la méditerranée, se foutre des avis des droits de l homme.

Non, juste avoir al volonté de coffrer les racailles, les juger avec impartialité et faire appliquer les peines.

Mais il faut de la volonté politique ......

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Lolotoooooooooo le 11/04/2026 à 11:55

Doucet et Meluche diront que c'est de la désobéissance civile .....

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jack russel le 11/04/2026 à 11:31
Vaise 69009 a écrit le 11/04/2026 à 10h38

Une très bonne nouvelle merci à ceux qui ont fait ça

j’espère que la prochaine ça sera sur ta gueule

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Ex Précisions le 11/04/2026 à 11:22
Kévin-Ursule Guy-Mathon a écrit le 11/04/2026 à 10h45

ou bien des footeux, des zemmouriens du virage Sud
(ils aiment bien se tatouer des ACAB, tout en réclamant un état policier. La dissonance cognitive c'est leur caractéristique)

Aucune idée je ne les fréquente pas mais c'est étonnant quand même...

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moi le 11/04/2026 à 10:53

plaintes déposées au commissariat ou avec leur super appli en ligne comme de simples gueux??

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Kévin-Ursule Guy-Mathon le 11/04/2026 à 10:45
Ex Précisions a écrit le 11/04/2026 à 10h10

Des sympathisants lfistes je suppose...

ou bien des footeux, des zemmouriens du virage Sud
(ils aiment bien se tatouer des ACAB, tout en réclamant un état policier. La dissonance cognitive c'est leur caractéristique)

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Julien Ondouille le 11/04/2026 à 10:41
Jeanlaville a écrit le 11/04/2026 à 10h05

Rien de grave

vous rigolez ? C'est la plus grande catastrophe qui frappe le pays depuis la mort de Saint Louis.

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Vaise 69009 le 11/04/2026 à 10:38

Une très bonne nouvelle merci à ceux qui ont fait ça

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Ex Précisions le 11/04/2026 à 10:10

Des sympathisants lfistes je suppose...

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Jeanlaville le 11/04/2026 à 10:05

Rien de grave

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lyon avec gluquesemant le 11/04/2026 à 10:02

C'est à cause du wokisme et de l'entrisme separatiste. Il faut condamner tout ça et mettre les coupables au trou les amies

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lolive06 le 11/04/2026 à 09:50

molembeck

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Jolie Môme le 11/04/2026 à 09:44

Un bien triste constat de notre société .
Pour ma part dans ces actes je vois une conséquence du résultat des élections municipales .
D'un côté on veut désarmé la police municipale et l'on cri " on est là Palestine "
De l'autre côté on enlève le drapeau de l'union Européenne pourtant bien pratique pour taper dans la caisse pour la présidente d'un parti politique.
Rien d'étonnant que pour une certaine population il n'y ait plus de règles et veulent prendre le contrôle de nos libertés . J.M

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débilité RS le 11/04/2026 à 09:27

cette minorité de débiles dont le cerveau est lavé par une extrême gauche agressive tout aussi débile pourri la vie des gens honnêtes. si nous appliquons les sentences prononcées dans les pays qu ils adorent et qu on les fassent mijoter 10 ans en prison cela serai un juste retour des choses. il faut construire des prisons et faire comme de l autre côté de la méditerranée, se foutre des avis des droits de l homme.

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