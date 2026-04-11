Le week-end de Pâques a été marqué par une série de dégradations visant des policiers dans le 9e arrondissement de Lyon. Entre le samedi 4 et le dimanche 5 avril, plusieurs véhicules personnels de fonctionnaires ont été fortement endommagés alors qu’ils étaient stationnés à proximité immédiate du commissariat.

Selon les premiers éléments, les carrosseries ont été volontairement rayées. Certaines dégradations comportaient également des inscriptions, dont le slogan anti-police "ACAB". Des plaintes devaient être déposées par les agents concernés.

Dans un communiqué, le syndicat Un1té 69 a réagi fermement à ces faits : "Nous dénonçons avec la plus grande fermeté les dégradations commises […] sur plusieurs véhicules personnels de policiers, stationnés à proximité immédiate du commissariat de Lyon 9eme.

Ces faits sont particulièrement inacceptables. Ils visent nos collègues engagés au quotidien pour la sécurité de tous, et s’attaquent à leurs biens personnels alors même qu’ils exercent leurs missions au service de la population."

Un1té 69 rappelle aussi la nécessité de renforcer la protection des agents, notamment via la mise en place de stationnements sécurisés et une réponse judiciaire "ferme".