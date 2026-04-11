Le week-end de Pâques a été marqué par une série de dégradations visant des policiers dans le 9e arrondissement de Lyon. Entre le samedi 4 et le dimanche 5 avril, plusieurs véhicules personnels de fonctionnaires ont été fortement endommagés alors qu’ils étaient stationnés à proximité immédiate du commissariat.
Selon les premiers éléments, les carrosseries ont été volontairement rayées. Certaines dégradations comportaient également des inscriptions, dont le slogan anti-police "ACAB". Des plaintes devaient être déposées par les agents concernés.
Dans un communiqué, le syndicat Un1té 69 a réagi fermement à ces faits : "Nous dénonçons avec la plus grande fermeté les dégradations commises […] sur plusieurs véhicules personnels de policiers, stationnés à proximité immédiate du commissariat de Lyon 9eme.
Ces faits sont particulièrement inacceptables. Ils visent nos collègues engagés au quotidien pour la sécurité de tous, et s’attaquent à leurs biens personnels alors même qu’ils exercent leurs missions au service de la population."
Un1té 69 rappelle aussi la nécessité de renforcer la protection des agents, notamment via la mise en place de stationnements sécurisés et une réponse judiciaire "ferme".
C’est quoi le courage pr un droitard ? De finir comme Quentin ?Signaler Répondre
mais exactement ! en même temps si les délinquants seraient intelligents, il n’y aurait pas de délinquance !!Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Signé par LFI, parti anti flic, anti français, mais pro islamisteSignaler Répondre
Bayrou pour se venger ses affaires judicaires qui ne vont pas tarder à le rattraper ?Signaler Répondre
Pourquoi ils ne viennent pas au boulot en vélo... Cela leur permettrait de garder la forme pour attraper ces chenapans.Signaler Répondre
Puis le vélo prend moins de place à ranger (dans le comico).
Autre solution, les transport en commun.
faire des rayure a une voiture c'est vraiment un niveau raz les pâquerettes, c'est nul cela fait pitier pour ceux qui n'ont rien dans la tête a part du vent.Signaler Répondre
Plutôt des sympathisants du MODEMSignaler Répondre
Non c'est pas étonnant..Signaler Répondre
Les néofascistes et les identitaires se prennent pour des rebelles anti système, voire pour Keanu Reeves combattant la Matrice..
Dans leur monde imaginaire, eux ont pris la pilule rouge, tandis que les policiers sont les serviteurs du système globaliste a la solde des droit de l'hommistes bien-pensants (ou un truc dans ce gout la)
Du coup ils se tatouent des ACAB tout en appelant de leurs vœux l'avènement d'un état policier fasciste.
le "bobo", l'ennemi imaginaire du droitard..Signaler Répondre
Le même droitard qui hait les bobos de centre ville mais qui croit que la Chatelaine de Montretoux et Bolloré représentent le petit peuple contre les élites économiques..
Tout en admirant les milliardaires et les oligarques, le droitard rend les "bourgeois bohèmes végan" responsables de tous les maux de la terre.
(Nouvelle figure du croquemitaine, le bobo est responsable de tout, y compris de dégradations de voitures a Vaise)
Ce qui m'étonne, c'est que des fonctionnaires de police soient obligés de garer leur véhicule sur la voie publique et que rien n'ait été prévu pour qu'ils puissent les placer en sécurité. Ce type de risque n'est pourtant pas récent, et il ne concerne pas que les policiers. Dans les années 1980, j'ai connu un collège dont aucun professeur n'osait se garer à moins d'un kilomètre de son établissement…Signaler Répondre
Le courage des bobos de gauche qui s'en prennent aux voitures.Signaler Répondre
Non, juste avoir al volonté de coffrer les racailles, les juger avec impartialité et faire appliquer les peines.Signaler Répondre
Mais il faut de la volonté politique ......
Doucet et Meluche diront que c'est de la désobéissance civile .....Signaler Répondre
j’espère que la prochaine ça sera sur ta gueuleSignaler Répondre
Aucune idée je ne les fréquente pas mais c'est étonnant quand même...Signaler Répondre
plaintes déposées au commissariat ou avec leur super appli en ligne comme de simples gueux??Signaler Répondre
ou bien des footeux, des zemmouriens du virage SudSignaler Répondre
(ils aiment bien se tatouer des ACAB, tout en réclamant un état policier. La dissonance cognitive c'est leur caractéristique)
vous rigolez ? C'est la plus grande catastrophe qui frappe le pays depuis la mort de Saint Louis.Signaler Répondre
Une très bonne nouvelle merci à ceux qui ont fait çaSignaler Répondre
Des sympathisants lfistes je suppose...Signaler Répondre
Rien de graveSignaler Répondre
C'est à cause du wokisme et de l'entrisme separatiste. Il faut condamner tout ça et mettre les coupables au trou les amiesSignaler Répondre
molembeckSignaler Répondre
Un bien triste constat de notre société .Signaler Répondre
Pour ma part dans ces actes je vois une conséquence du résultat des élections municipales .
D'un côté on veut désarmé la police municipale et l'on cri " on est là Palestine "
De l'autre côté on enlève le drapeau de l'union Européenne pourtant bien pratique pour taper dans la caisse pour la présidente d'un parti politique.
Rien d'étonnant que pour une certaine population il n'y ait plus de règles et veulent prendre le contrôle de nos libertés . J.M
cette minorité de débiles dont le cerveau est lavé par une extrême gauche agressive tout aussi débile pourri la vie des gens honnêtes. si nous appliquons les sentences prononcées dans les pays qu ils adorent et qu on les fassent mijoter 10 ans en prison cela serai un juste retour des choses. il faut construire des prisons et faire comme de l autre côté de la méditerranée, se foutre des avis des droits de l homme.Signaler Répondre