Rodéos urbains à Villefranche-sur-Saône : deux motos saisies en deux jours, un jeune homme interpellé

Les rodéos urbains continuent de mobiliser les forces de sécurité à Villefranche-sur-Saône. Entre samedi 25 et dimanche 26 avril, deux interventions distinctes ont eu lieu dans le centre-ville, aboutissant à une interpellation et à la saisie de deux deux-roues.

Samedi après-midi, aux alentours de 15h30, un individu a été repéré avenue Théodore-Braun en train d’effectuer des figures dangereuses, notamment en circulant sur une roue et sur les trottoirs. Malgré les injonctions des policiers, le conducteur a pris la fuite. Une coordination entre la police nationale et municipale a permis de retrouver la moto dans un bâtiment. Le pilote, en revanche, n’a pas été retrouvé à ce stade.

Le lendemain, dimanche vers 18h, une nouvelle intervention a eu lieu à proximité de la rue Nationale. Cette fois, un homme de 23 ans a été interpellé peu après des faits similaires, rapporte le Progrès. Localisé à l’arrêt par les policiers municipaux, il a été placé en garde à vue.

Originaire de Villefranche-sur-Saône, le suspect a reconnu les faits lors de son audition. Il devra prochainement répondre de ses actes devant la justice, après une convocation par officier de police judiciaire.

Les deux motos impliquées ont été saisies et envoyées à la fourrière. Elles sont destinées à être détruites.