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Après les pillages à Lyon, la situation dégénère à Vaulx-en-Velin ce lundi

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Après les pillages à Lyon, la situation dégénère à Vaulx-en-Velin ce lundi

Le retour au calme semble encore fragile dans l'agglomération lyonnaise.

Après un samedi marqué par d'importantes violences dans la Presqu'île, de nouvelles scènes inquiétantes se sont produites ce lundi après-midi, cette fois au centre commercial Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin.

Les premiers incidents auraient débuté vers 13h00. Plusieurs individus ont pénétré dans la galerie commerciale et s'en sont pris à des enseignes, notamment Nike et JD Sports. Des tirs de mortiers d'artifice ont également été signalés à l'intérieur du bâtiment.

Face à ces débordements, le centre commercial a été contraint de fermer ses portes dans l'après-midi.

Une centaine d'individus dispersés, 11 interpellations

Des échauffourées ont également éclaté aux abords du centre commercial, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.

Dans un point de situation communiqué à 18h15, la préfecture du Rhône indique qu'une centaine d'individus ont été dispersés à Vaulx-en-Velin. Au total, 11 personnes ont été interpellées.

Ces nouveaux incidents surviennent à peine 48 heures après une journée particulièrement violente dans le centre de Lyon.

Samedi 17 octobre, une manifestation ayant rassemblé près de 20 000 personnes selon la préfecture avait dégénéré dans le secteur de Bellecour et de la Presqu'île. Des dizaines de commerces ont été pillés, tandis que l'office de tourisme a été saccagé puis incendié.

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carre de soie

Vaulx-en-Velin

12 commentaires
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Vouais le 19/10/2026 à 19:20

L'estreeeeeeme droaaaate ?

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Vecteur 69 le 19/10/2026 à 19:15

Après le centre de Lyon, les racailles casseurs cassent à domicile : ces nuisibles sauvages vont sévir jusqu'à quand ?

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Pas d école allocation le 19/10/2026 à 19:11
Bribri2 a écrit le 19/10/2026 à 18h56

Tiens les 2 neurones sont de sortie....ah oui mais c'est les vacances scolaires...

Ils ne savent même pas ce que c’est que l’école. Pour eux, c’est les vacances toute l’année, assis sur une chaise à surveiller les rues comme si c’était un métier !

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jesaistoutmoi le 19/10/2026 à 19:09

La racaille est de sortie

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Rectification le 19/10/2026 à 19:04
Personne ne fait rien ! a écrit le 19/10/2026 à 18h49

La prochaine étape sera le pillage des logements des français. Il faudra laisser faire et surtout éviter de blesser ces jeunes car les juges mélenchonistes n’hesiteront à vous condamner lourdement...

Les juges actuels qui ne sont pas Melenchoniste le font déjà très bien et depuis longtemps.

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Vaulx caca le 19/10/2026 à 18:59

À Vaulx-en-Velin, certains semblent accorder plus d’importance aux vêtements de marque et aux apparences qu’au respect, à l’éducation et aux vraies valeurs. Une mentalité où le paraître prend trop souvent le dessus sur l’essentiel.

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Bribri2 le 19/10/2026 à 18:56

Tiens les 2 neurones sont de sortie....ah oui mais c'est les vacances scolaires...

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Seark le 19/10/2026 à 18:55

Envoyez la légion. En 1h c'est réglé

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Ex Précisions le 19/10/2026 à 18:54

La racaille continue sur sa lancée...

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Personne ne fait rien ! le 19/10/2026 à 18:49

La prochaine étape sera le pillage des logements des français. Il faudra laisser faire et surtout éviter de blesser ces jeunes car les juges mélenchonistes n’hesiteront à vous condamner lourdement...

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Esprit libre le 19/10/2026 à 18:42

Sûrement encore un coup des bobos du 6ème arrondissement…
L'aveuglement de lfi a but purement électoraliste

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forcément le 19/10/2026 à 18:41

Nos politiques sont des caramels mous et la racaille la bien compris ! aucunes sanctions rien !

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 19/10/2026 à 18:37

Un peu d'acide chlorhydrique pour calmer ces salopiaux de casseurs, ça leur ferait du bien

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