Après les pillages à Lyon, la situation dégénère à Vaulx-en-Velin ce lundi

Après un samedi marqué par d'importantes violences dans la Presqu'île, de nouvelles scènes inquiétantes se sont produites ce lundi après-midi, cette fois au centre commercial Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin.

Les premiers incidents auraient débuté vers 13h00. Plusieurs individus ont pénétré dans la galerie commerciale et s'en sont pris à des enseignes, notamment Nike et JD Sports. Des tirs de mortiers d'artifice ont également été signalés à l'intérieur du bâtiment.

Face à ces débordements, le centre commercial a été contraint de fermer ses portes dans l'après-midi.

Une centaine d'individus dispersés, 11 interpellations

Des échauffourées ont également éclaté aux abords du centre commercial, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.

Dans un point de situation communiqué à 18h15, la préfecture du Rhône indique qu'une centaine d'individus ont été dispersés à Vaulx-en-Velin. Au total, 11 personnes ont été interpellées.

Ces nouveaux incidents surviennent à peine 48 heures après une journée particulièrement violente dans le centre de Lyon.

Samedi 17 octobre, une manifestation ayant rassemblé près de 20 000 personnes selon la préfecture avait dégénéré dans le secteur de Bellecour et de la Presqu'île. Des dizaines de commerces ont été pillés, tandis que l'office de tourisme a été saccagé puis incendié.