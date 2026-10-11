Vaulx-en-Velin : deux jeunes hommes à moto meurent dans une collision avec une voiture

L’accident s’est produit peu après 23 heures, samedi 10 octobre, place Gilbert-Dru à Vaulx-en-Velin.

Une moto sur laquelle se trouvaient deux jeunes hommes a percuté une voiture, dans des circonstances encore indéterminées.

Les deux occupants de la moto, âgés d’une vingtaine d’années, sont morts malgré l’intervention des secours.

L’enquête devra préciser le déroulement de l’accident. À ce stade, il ne s'agirait pas d'un rodéo selon nos informations, mais d'un accident lié à la vitesse des victimes, qui roulaient à contre-sens.