Vaulx-en-Velin : deux jeunes hommes à moto meurent dans une collision avec une voiture

L’accident s’est produit peu après 23 heures, samedi 10 octobre, place Gilbert-Dru à Vaulx-en-Velin.
Une moto sur laquelle se trouvaient deux jeunes hommes a percuté une voiture, dans des circonstances encore indéterminées.
Les deux occupants de la moto, âgés d’une vingtaine d’années, sont morts malgré l’intervention des secours.
L’enquête devra préciser le déroulement de l’accident. À ce stade, il ne s'agirait pas d'un rodéo selon nos informations, mais d'un accident lié à la vitesse des victimes, qui roulaient à contre-sens.
Arrêtons de s'apitoyer sur le mal être de la jeunesse, on voit le résultat. Parents irresponsablesSignaler Répondre
Certains commentaires sont vraiment honteux. N’oubliez pas que les familles et les proches peuvent tomber sur vos propos. On parle de jeunes mineurs, avec des parents, des frères, des sœurs et des amis qui souffrent. Peu importe les circonstances, rien ne justifie autant de méchanceté. Imaginez une seconde que ce soit l’un de vos proches. Un peu d’humanité et de respect, surtout face à un tel drame.Signaler Répondre
vert ou bleu peut importe, ça peut être vos enfants de passage sur cette commune!Signaler Répondre
Ouf ! Ce n'était pas une voiture de police. Rien ne devrait brûler.Signaler Répondre
Petits anges partis trop tôt :-)Signaler Répondre
On gagne pas à tous les coups.Signaler Répondre
heureusement qu ils n ont pas blessés d autres personnes ..Signaler Répondre
Amen !Signaler Répondre
BEN OUI A FORCE DE JOUER AU COW-BOY ET FAIRE LES GRANDS VOILA CE QUI ARRIVE.Signaler Répondre
Ils avaient des casques et il roulaient avec prudence très certainement....Signaler Répondre
Vitesse, non respect des consignes de sécurité, stupéfiants ou plus, pilote moto ou conducteur voitureSignaler Répondre
conneries du soir; résultat 2 morts
Des dons d'organes volontaires; merci
pas de nouvelles de la voiture ? elle était en stationnement ?Signaler Répondre
On connaît déjà les résultats de l’enquête. En tout cas ,ça ne changera rien.Signaler Répondre
Paix, leur ameSignaler Répondre
Que ces deux jeunes repose en paix au plus haut degré du paradis
Je présente toutes mes condoléances aux familles endeuillé