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Vaulx-en-Velin : deux jeunes hommes à moto meurent dans une collision avec une voiture

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Vaulx-en-Velin : deux jeunes hommes à moto meurent dans une collision avec une voiture

Deux hommes d’une vingtaine d’années sont décédés samedi 10 octobre au soir dans un accident place Gilbert-Dru, à Vaulx-en-Velin. Leur moto a percuté une voiture ; une enquête a été ouverte.

L’accident s’est produit peu après 23 heures, samedi 10 octobre, place Gilbert-Dru à Vaulx-en-Velin.

Une moto sur laquelle se trouvaient deux jeunes hommes a percuté une voiture, dans des circonstances encore indéterminées.

Les deux occupants de la moto, âgés d’une vingtaine d’années, sont morts malgré l’intervention des secours.

L’enquête devra préciser le déroulement de l’accident. À ce stade, il ne s'agirait pas d'un rodéo selon nos informations, mais d'un accident lié à la vitesse des victimes, qui roulaient à contre-sens.

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Vaulx-en-Velin

11 commentaires
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Rlb le 11/10/2026 à 10:12

Arrêtons de s'apitoyer sur le mal être de la jeunesse, on voit le résultat. Parents irresponsables

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User le 11/10/2026 à 10:10

Certains commentaires sont vraiment honteux. N’oubliez pas que les familles et les proches peuvent tomber sur vos propos. On parle de jeunes mineurs, avec des parents, des frères, des sœurs et des amis qui souffrent. Peu importe les circonstances, rien ne justifie autant de méchanceté. Imaginez une seconde que ce soit l’un de vos proches. Un peu d’humanité et de respect, surtout face à un tel drame.

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ou le 11/10/2026 à 10:09

vert ou bleu peut importe, ça peut être vos enfants de passage sur cette commune!

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Vaudais en Velinois le 11/10/2026 à 09:46

Ouf ! Ce n'était pas une voiture de police. Rien ne devrait brûler.

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jeanj69 le 11/10/2026 à 09:41

Petits anges partis trop tôt :-)

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Seark le 11/10/2026 à 09:40

On gagne pas à tous les coups.

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cri69 le 11/10/2026 à 09:19

heureusement qu ils n ont pas blessés d autres personnes ..

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Kevin Mathéo le 11/10/2026 à 09:07
Kalaat69 a écrit le 11/10/2026 à 08h04

Paix, leur ame
Que ces deux jeunes repose en paix au plus haut degré du paradis
Je présente toutes mes condoléances aux familles endeuillé

Amen !

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Citoyennormal le 11/10/2026 à 09:03

BEN OUI A FORCE DE JOUER AU COW-BOY ET FAIRE LES GRANDS VOILA CE QUI ARRIVE.

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maarrianne le 11/10/2026 à 08:59

Ils avaient des casques et il roulaient avec prudence très certainement....

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éléments tristement habituels le 11/10/2026 à 08:46

Vitesse, non respect des consignes de sécurité, stupéfiants ou plus, pilote moto ou conducteur voiture
conneries du soir; résultat 2 morts
Des dons d'organes volontaires; merci

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bassta le 11/10/2026 à 08:37

pas de nouvelles de la voiture ? elle était en stationnement ?

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LA ROUTINE le 11/10/2026 à 08:09

On connaît déjà les résultats de l’enquête. En tout cas ,ça ne changera rien.

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Kalaat69 le 11/10/2026 à 08:04

Paix, leur ame
Que ces deux jeunes repose en paix au plus haut degré du paradis
Je présente toutes mes condoléances aux familles endeuillé

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