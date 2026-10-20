Lyon 2 : l’UNI réclame des sanctions contre une enseignante accusée de privilégier la mobilisation aux cours

Nouvelle polémique autour de la mobilisation à l’Université Lumière Lyon 2.
Dans un communiqué diffusé ce lundi, l’UNI Lyon cible une enseignante assurant des cours magistraux de droit. Le syndicat étudiant, mail de l'intéressée à l'appui, lui reproche d’avoir privilégié sa participation au mouvement social alors que les campus sont régulièrement bloqués depuis près de trois semaines.
L’UNI affirme que l’enseignante a écrit directement à ses étudiants depuis sa messagerie institutionnelle en expliquant que "le distanciel n’est pas une solution satisfaisante", alors qu’un dispositif d’enseignement à distance avait été mis en place pour maintenir les cours malgré les blocages.
"Un ou deux cours au maximum"
Le syndicat affirme que, sur une dizaine de cours programmés depuis le début de l’année universitaire, les promotions concernées n’auraient pu suivre que "un ou deux cours au maximum".
Selon le communiqué, l’enseignante aurait également présenté sa participation aux piquets de grève et aux assemblées générales comme "un boulot fastidieux à plein temps", tout en invitant ses étudiants à rejoindre certaines mobilisations, notamment une journée organisée à la Bourse du Travail.
La charte informatique de Lyon 2 invoquée
L’organisation étudiante estime que l’utilisation des outils numériques de l’université dans ce cadre constitue un détournement à des fins militantes.
Elle cite notamment la charte informatique de Lyon 2, selon laquelle les moyens mis à disposition des personnels sont destinés "à des fins professionnelles" et leur utilisation ne doit pas nuire au bon fonctionnement du service.
Pour l’UNI, la diffusion de mots d’ordre de grève, de motions d’assemblées générales ou d’invitations à participer aux mobilisations via les listes pédagogiques constituerait "une faute déontologique grave" et un manquement aux obligations qui s’imposent aux agents publics.
Des poursuites disciplinaires réclamées
L’UNI Lyon demande désormais à la présidente de l’Université Lyon 2 "d’engager sans délai des poursuites disciplinaires" contre l’enseignante concernée, pour ce que le syndicat qualifie de manquement à ses obligations de service et de violation de la charte informatique.
Le mouvement étudiant de droite prévient qu’en l’absence de réaction de la présidence, il transmettra le dossier au rectorat de région académique et au ministère de l’Enseignement supérieur.
Donc tu ne révises pas.Signaler Répondre
Sortis des cours, c'est la bamboche... tu vas encore redoubler.
Mais l'essentiel démarre dans les virages ultras de l'OL.Signaler Répondre
« de poids de mesures » !Signaler Répondre
pas aux heures de coursSignaler Répondre
Lyon 2 c'est une annexe de LFI de toute façon...Signaler Répondre
Oui, et alors ? Ont ils casses, frappes, pilles ?Signaler Répondre
Je vois le réel, et la, rien d agressif,....la est l essentiel...
L'UNI a préféré défiler hier soir, entre Bellecour et place Carnot, derrière une croix celtique.Signaler Répondre
Les racailles (déjà gavés d'allocations) pillent les magasins de la Presqu'Ile pour manger, vous êtes sûr ?Signaler Répondre
C 'était le pari de Macron , le pourrissement : l 'absence de réponse et la trique .Signaler Répondre
Un "syndicat" qui s 'oppose aux revendications majoritaires des étudiants et dont les membres strasbourgeois sont des adorateurs d ' Adolph .
c’est de la merde Lyon 2. fac de gauchos fachosSignaler Répondre
La France silencieuse,qui devait subir la violence des gauchistes se lève, et dit fort, maintenant ça suffit....Signaler Répondre
Il semble que la résistance s organise doucement, tranquillement , mais déterminée.
Nous sommes peut être moins visibles, il le faut....mais plus nombreux...
Quand les agriculteurs font sauter des préfectures les péages brûlent tout sur leur passage et saccage des bâtiments en jetant du lisier partout c’est « colère légitime soutien aux agriculteurs Quand les gens pillent des Lidl pour manger « envoyez l’armée »Signaler Répondre
elle travaille au noir pour lfiSignaler Répondre