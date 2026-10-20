Lyon 2 : l’UNI réclame des sanctions contre une enseignante accusée de privilégier la mobilisation aux cours

Nouvelle polémique autour de la mobilisation à l’Université Lumière Lyon 2.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, l’UNI Lyon cible une enseignante assurant des cours magistraux de droit. Le syndicat étudiant, mail de l'intéressée à l'appui, lui reproche d’avoir privilégié sa participation au mouvement social alors que les campus sont régulièrement bloqués depuis près de trois semaines.

L’UNI affirme que l’enseignante a écrit directement à ses étudiants depuis sa messagerie institutionnelle en expliquant que "le distanciel n’est pas une solution satisfaisante", alors qu’un dispositif d’enseignement à distance avait été mis en place pour maintenir les cours malgré les blocages.

"Un ou deux cours au maximum"

Le syndicat affirme que, sur une dizaine de cours programmés depuis le début de l’année universitaire, les promotions concernées n’auraient pu suivre que "un ou deux cours au maximum".

Selon le communiqué, l’enseignante aurait également présenté sa participation aux piquets de grève et aux assemblées générales comme "un boulot fastidieux à plein temps", tout en invitant ses étudiants à rejoindre certaines mobilisations, notamment une journée organisée à la Bourse du Travail.

La charte informatique de Lyon 2 invoquée

L’organisation étudiante estime que l’utilisation des outils numériques de l’université dans ce cadre constitue un détournement à des fins militantes.

Elle cite notamment la charte informatique de Lyon 2, selon laquelle les moyens mis à disposition des personnels sont destinés "à des fins professionnelles" et leur utilisation ne doit pas nuire au bon fonctionnement du service.

Pour l’UNI, la diffusion de mots d’ordre de grève, de motions d’assemblées générales ou d’invitations à participer aux mobilisations via les listes pédagogiques constituerait "une faute déontologique grave" et un manquement aux obligations qui s’imposent aux agents publics.

Des poursuites disciplinaires réclamées

L’UNI Lyon demande désormais à la présidente de l’Université Lyon 2 "d’engager sans délai des poursuites disciplinaires" contre l’enseignante concernée, pour ce que le syndicat qualifie de manquement à ses obligations de service et de violation de la charte informatique.

Le mouvement étudiant de droite prévient qu’en l’absence de réaction de la présidence, il transmettra le dossier au rectorat de région académique et au ministère de l’Enseignement supérieur.