Il s'était évadé de la prison de Lyon-Corbas dans un sac à linge : "Joker" condamné

Une évasion digne d'un scénario de cinéma, mais bien réelle. Le 11 juillet 2022, Elyazid Ahamada réussissait à quitter la prison de Lyon-Corbas en se dissimulant dans un sac à linge transporté par un codétenu qui venait d'être libéré.

Ce vendredi, le tribunal correctionnel de Lyon a jugé les trois personnes poursuivies dans cette affaire qui avait largement circulé sur les réseaux sociaux, mettant en difficulté le ministère de la Justice.

Le stratagème avait été imaginé par deux amis d'enfance, Elyazid Ahamada et Andy P., qui s'étaient retrouvés dans la même cellule. Avant sa libération, ce dernier avait accepté de l'aider à s'évader.

Pendant trois jours, le jeune homme originaire de Mayotte, soupçonné d'être un tueur à gages, avait cessé de s'alimenter afin de pouvoir entrer dans le sac, avec une paille pour respirer.

Le jour venu, Andy P. avait placé le sac sur son chariot avec ses affaires. Et malgré le poids de son chargement illicite, il avait franchi les contrôles sans être inquiété.

Plus étonnant encore, l'évasion n'avait été signalée que le lendemain midi.

La cavale des deux hommes n'avait finalement duré que quelques jours. "Joker" avait été localisé le 14 juillet à Sathonay-Camp, et son co-détenu était interpellé à Marseille.

Une surveillante relaxée pour complicité d'évasion

Lors du procès, les débats ont notamment porté sur le comportement d'une surveillante pénitentiaire chargée de contrôler le départ d'Andy P., car les images de vidéosurveillance montraient notamment qu'elle s'était détournée au moment où le sac avait été chargé sur le chariot. Elle n'avait pas non plus constaté l'absence du détenu pendant son service.

Mais les magistrats n'ont finalement pas retenu sa complicité dans l'évasion.

La surveillante a toutefois reconnu avoir entretenu des communications non autorisées avec deux autres prisonniers, allant jusqu'à envoyer une photographie d'elle dénudée à l'un d'eux. Elle a été condamnée à dix mois de prison avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique.

À l'audience, le ministère public avait requis trois ans de prison contre "Joker" et trente mois contre son complice.

Le tribunal lyonnais a finalement prononcé 20 mois de prison contre Elyazid Ahamada et 12 mois contre Andy P., dont l'altération du discernement liée à sa schizophrénie a été retenue.

Les deux hommes ont été maintenus en détention.