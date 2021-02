LOU Rugby : les derniers matchs de poule de Champions Cup annulés !

Après la suspension de la compétition, les deux derniers matchs de poule de Champions Cup et de Challenge n'auront finalement pas lieu a annoncé le directeur de la Premiership, la première division anglaise. Une décision prise à cause de la situation sanitaire outre-manche qui inquiète de plus en plus les autorités et les organisateurs notamment depuis l'apparition du variant du Covid-19.

Le LOU Rugby devait encore affronter Glasgow et Gloucester pour les deux dernières journées de la phase de poule. Les Lyonnais terminent donc leaders de cette poule avec deux victoires bonifiées et un total de 10 points.

L'avenir de la compétition semble encore flou. L'EPCR, l'organisateur de la compétition, envisagerait d'organiser directement des matchs éliminatoires. L'objectif serait de programmer sur quatre week-ends, des huitièmes de finale avec les 16 meilleures équipes de la phase de poules. En revanche, le calendrier reste encore flou.