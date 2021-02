A une semaine du derby, l’OL se fait punir par Metz (0-1) - VIDEO

Ce n'était pas un grand OL ce dimanche soir sur la pelouse du Groupama Stadium. Pourtant, dès les premières minutes de jeu, les Lyonnais ont largement eu la possession de balle, mais sans se montrer dangereux, hormis sur quelques coups de pied arrêtés.

C’est dans le dernier quart d’heure du premier acte que les Rhodaniens ont commencé à se procurer de réelles occasions. A la 36e, Karl-Toko Ekambi a essayé de réveiller son équipe, mais s’est buté au gardien de Metz qui s’est parfaitement couché sur la frappe. L’attaquant lyonnais s’est montré très en jambes, mais n’est pas parvenu à cadrer ses deux frappes suivantes.

Passifs, les Messins ont procédé intelligemment en contre-attaque. Sur un centre venu de la gauche de la surface, Anthony Lopes a été surpris par la trajectoire du ballon qui a terminé sa course sur son poteau. Lamine Gueye a récupéré le ballon, mais sa frappe a été stoppée sur la ligne par Marcelo. La plus grosse occasion de cette première période.

L’OL s’est (logiquement) fait punir

Au retour des vestiaires, les Rhodaniens ont essayé d’être plus entreprenants. Sur une contre-attaque parfaitement construite à la 52e, Lucas Paqueta a fait une offrande à Tino Kadewere, mais malheureusement pour l’attaquant zimbabwéen son tir a été dévié et a finalement terminé à ras du poteau.

Il a fallu attendre 20 minutes de plus, pour voir les Rouges et Bleus se procurer une nouvelle occasion, par l’intermédiaire de Maxwell Cornet, tout juste entré en jeu. La frappe du néo-latéral a, encore une fois, été détournée par Alexandre Oukidja.

Deux minutes plus tard, à la 72e, Karl Toko-Ekambi a pensé ouvrir le score après un cafouillage dans la défense des Grenats, mais le but a été refusé par la VAR pour une position de hors-jeu d’Houssem Aouar. Une décision plus que critiquable puisque le numéro 8 ne semblait pas faire action de jeu.

Alors qu’on semblait se diriger vers un match nul, Metz n’a pas baissé les bras. A la 91e, l’OL s’est fait punir par l’ancien marseillais Aaron Leya Iseka, parfaitement lancé en profondeur (0-1). Un but qui met fin à la série d’invincibilité de l’OL.

Une très mauvaise soirée pour les hommes de Rudi Garcia qui perdent leur première place au classement et qui sont désormais troisièmes. Pas de quoi être rassuré à une semaine du déplacement à Geoffroy-Guichard.