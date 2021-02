Thierry Gardon : "Il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer au Tribunal de commerce"

C’est un chiffre qui peut paraître étonnant au premier abord : il y a eu moins de dépôts de bilan et de liquidations d’entreprises en 2020 qu’en 2019 en France. Pour Thierry Gardon, président du Tribunal de commerce de Lyon, "ce n’est pas une bonne nouvelle. Sur les 10 années précédentes, 2019 avait été la meilleure année en termes de défaillances d’entreprises". Il rajoute que "40% des liquidations étaient des entreprises de moins de 2 ans, qui bien souvent n’avaient payé ni charge fiscale, ni charge sociale" et estime qu’il "y aura un rattrapage, auquel se rajoutera l’effet Covid. Il est difficile d’imaginer qu’on descende en-dessous des 50 000 défaillances d’entreprises".

"Ce sont bien souvent des TPE ou des PME, et ce sont celles qui sont généralement le moins bien entourées, conseillées. Aujourd’hui, le maître-mot, c’est l’anticipation. (…) Il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer au Tribunal de commerce. Ce n’est pas un ennemi. On vient se mettre sous la protection du tribunal pour les procédures judiciaires mais on vient aussi en chambre de prévention pour trouver des renseignements qui permettront de rencontrer des professionnels spécialisés dans le traitement des difficultés des entreprises", conseille Thierry Gardon.

