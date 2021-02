L’IEP de Lyon occupé ce lundi par des étudiants

Depuis ce lundi matin 8h, une trentaine d’étudiants occupent deux salles de l’Institut d’études politiques de Lyon, situé avenue Berthelot dans le 7e arrondissement. Objectif : "prouver que nous pouvons respecter les consignes de sécurité et les consignes sanitaires".

"On occupe l’IEP parce que c’est notre école, mais c’est aussi au nom de tous les étudiants et de la précarité étudiante", explique Judith, une étudiante présente sur place. "On va essayer d’organiser demain des cours nous-mêmes, voire peut-être avec des enseignants", ajoute-t-elle.

Les étudiants vont rédiger ce lundi après-midi un manifeste afin de préciser les modalités du mouvement qui pourrait se poursuivre toute la semaine. Ils participeront également à la manifestation des enseignants ce mardi après-midi à 14h au départ de la place Guichard.