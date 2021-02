Gérald Darmanin attendu près de Lyon : enfin le détail des renforts policiers tant attendus ?

Le ministre de l’Intérieur revient dans l’agglomération lyonnaise, près de quatre mois après être venu à Rillieux-la-Pape où il officialisait le renfort de policiers, chiffrés fin octobre à 300 fonctionnaires sur 3 ans.

Et il pourrait bien expliciter davantage la répartition et le détail par commune de ces efforts de Beauvau. La question des Quartiers de reconquête républicaine (QRR) devrait être mise sur la table par Gérald Darmanin. Plusieurs maires militent pour en obtenir sur certains secteurs difficiles, à l’image de Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne, qui, pas plus tard que ce mardi après-midi, rappelait son envie de voir le Tonkin intégrer le dispositif.

Le choix de Vaulx-en-Velin pour le déplacement ministériel donne déjà quelques indices sur les renforts à venir. La commune voisine de Rillieux-la-Pape ne devrait pas être oubliée.

Le cas de Génération Identitaire, dont la dissolution a été demandée ce mardi par le ministre, pourrait être évoqué. Le groupuscule a une antenne importante à Lyon.