Un "décrocheur de portrait" jugé ce mercredi à Lyon

Charles de Lacombe comparait devant le tribunal judiciaire pour avoir décroché et détourné de sa fonction principale le portrait d'Emmanuel Macron, lors d'une action à la mairie de Villeurbanne le 24 mai 2019. "Une action de désobéissance civile non-violente visant à dénoncer l'inaction du président et du gouvernement face à l'urgence climatique et sociale", rappelle Alternatiba.

Ce militant de 26 ans risque sept ans de prison et 100 000 euros d'amende. Un rassemblement de soutien aura lieu à partir de 12h30 sur la place Guichard. L'audience, elle, débutera à 14h.

Ce n'est pas le premier décrocheur jugé entre Rhône et Saône. Il y a un an, deux militants avaient été condamnés en appel à 250 euros d'amende ferme alors qu'ils avaient été relaxés en première instance.