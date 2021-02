Les non-essentiels sacrifiés en Une de LyonMag !

Les restaurants, cinémas, salles de sport et autres ont cru pouvoir rouvrir à Lyon ces dernières semaines. Finalement, on leur promet désormais le printemps, quand d'autres plus pessimistes parlent de septembre. La rédaction a donc donné la parole et mis des visages sur tous ces acteurs qui nous manquent et qui luttent au quotidien pour pouvoir retravailler. Notre numéro est également disponible à la vente en ligne, sur le site de notre partenaire Via Presse (possibilité d’abonnement numérique).

Au sommaire de ce mois de février :

- Sacrifiés et non-essentiels à Lyon, verront-ils le printemps ?

- Régionales : Najat Vallaud-Belkacem se fait attendre

- L'ex grand patron des légistes lyonnais devant la justice

- Interview avec Thierry Gardon, président du Tribunal de Commerce de Lyon

- Dossier spécial stations de ski...sans ski