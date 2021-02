Visite de Gérald Darmanin : QRR et renforts policiers pour Vaulx-en-Velin et Rillieux-la-Pape

Le ministre de l'Intérieur a bel et bien détaillé davantage ses promesses d'octobre en termes de renforts policiers et de dispositifs visant à lutter contre l'insécurité.

La ville choisie pour accueillir Gérald Darmanin était déjà un indice : Vaulx-en-Velin a largement été servie par Beauvau. La commune devient intégralement un Quartier de reconquête républicaine (QRR) et 25 policiers nationaux supplémentaires seront intégrés au commissariat vaudais à la sortie des écoles au printemps. De quoi réjouir la maire PS Hélène Geoffroy, présente pour accueillir le ministre.

Lui aussi avait un large sourire ce mercredi, Alexandre Vincendet fait partie des élus entendus par Gérald Darmanin. Le maire LR de Rillieux-la-Pape avait déjà reçu la visite du membre du gouvernement en octobre, lorsqu'une voiture en feu avait été poussée contre une église. Outre le renfort de 10 policiers annoncé ce mecredi, le président des Républicains du Rhône aura aussi droit à son QRR rillard. La date exacte d'entrée en vigueur des Quartiers de renconquête républicaine n'a pas été dévoilée.

"Avec l’expérimentation prochaine de l’extension des compétences de la Police Municipale, qui permettra d'accroitre leurs capacités opérationnelles, le combat contre l’insécurité continue et s’intensifie. Nos efforts paient, sur les six dernières années, notre commune est celle où la délinquance a le plus baissé dans toute la Métropole de Lyon en zone police", s'est ensuite félicité le maire de Rillieux.

Gérald Darmanin a enfin donné des précisions sur la première salve d'arrivées de nouveaux policiers dans l'agglomération : les premiers des 100 futurs fonctionnaires de la DDSP du Rhône sont attendus dès le mois de mars. Quelle part sera allouée à chaque commune, et notamment Lyon, c'est encore un mystère. A noter enfin que les 25 et 10 policiers promis à Vaulx et Rillieux arriveront en complément de cette enveloppe de 100 képis.

Le premier flic de France a martelé son envie de "pérenniser le nombre de policiers" dans le Rhône, et éviter de reproduire l'effritement de ces dernières années révélé récemment par LyonMag. Il s'est aussi félicité du démantèlement d'une centaine de points de deals en France.

Enfin, Gérald Darmanin a eu un mot en direction de Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne. Alors que ce dernier rappelait encore ce mardi le besoin selon lui de faire basculer le Tonkin en Quartier de reconquête républicaine, le ministre de l'Intérieur n'a pas, dans ce premier temps, accédé à sa requête. Mais a juré qu'il réétudierait très vite le dossier.