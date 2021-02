Une panne électrique perturbe la circulation du T2

En cause : une panne électrique à la station Villon sur la ligne T2 du tram depuis 6h50. Les stations de Perrache à Jet d’Eau-Mendès France ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation.

Des bus relais ont été mis entre les stations Perrache et Villon.

Selon les TCL, la reprise de la circulation est estimée à 13h.