Un joueur de National 2 arrive au SC Lyon

Le latéral droit Diaby Doucouré vient de signer au SC Lyon. Il arrive en provenance de Louhans-Cuiseaux, qui évolue en National 2. Le joueur vient renforcer l’effectif lyonnais en grande difficulté cette saison dans le championnat de National.

Né à Ivry-sur-Seine, il a été formé au Paris FC avant de rejoindre Avallon dans l’Yonne, puis Louhans-Cuiseaux en Saône-et-Loire.

???? Le latéral droit Diaby Doucouré rejoint le @SC_Lyon en provenance de l'AS Louhans-Cuiseaux FC — Sporting Club de Lyon (@SC_Lyon) January 29, 2021

"Je suis heureux de rejoindre le Sporting Club de Lyon car c’est une progression et je ne me voyais pas rejoindre un club évoluant également en National 2. Je crois au projet du SC Lyon, il reste 15 rencontres et je suis certain que nous arriverons à obtenir le maintien. J’ai également pu échanger avec Nicolas Le Bellec et j’ai ressenti quelqu’un de bien et avec qui on tire dans le même sens. Je connais aussi Antoine Garcia, passé par le club il y a deux saisons, et Nathan Dekoke qui m’ont tous les deux parlé en bien du club. C’est un bon choix pour moi et la suite de ma carrière", a déclaré le joueur à sa signature.