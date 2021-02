Covid-19 à Lyon : pas de confinement pour l’instant, mais de nouvelles restrictions

Dans cette période si compliquée, les bonnes nouvelles sont toujours les bienvenues. Le Premier ministre a annoncé ce vendredi soir que "nous pouvons encore nous donner une chance pour éviter le confinement".

En revanche, "la situation sanitaire reste préoccupante". L’exécutif a alors décidé de prendre de nouvelles mesures pour essayer de contenir l’épidémie. Les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m² seront fermés dans tout le pays dès dimanche. A Lyon, le centre commercial de la Part-Dieu et le pôle de commerces et de loisirs de Confluence pourraient être concernés, tout comme le Carré de Soie à Vaulx-en-Velin. Un véritable coup d'arrêt en période de soldes...

De plus, la France ferme ses frontières aux pays extérieurs à l’Union européenne, "sauf motif impérieux". Toute entrée en France à partir d'un pays de l'Union européenne sera également conditionnée à la réalisation d'un test PCR. Les travailleurs frontaliers en seront exemptés.

Ces annonces semblent être alors le dernier coup de vis avant un possible reconfinement. Peut être le dernier sursis avant des décisions plus lourdes.