Lyon : début mi-mars de la piétonnisation de la Confluence, une végétalisation annoncée

Dans ce quartier de la Confluence, des embouteillages monstres se forment traditionnellement le soir et les weekends. D’autant plus vrai que depuis début octobre, le quartier a dû s’adapter aux travaux de prolongement de la ligne de tramway T2 jusqu’à la station Hôtel de Région-Montrochet. Durant les travaux, le cours Charlemagne reste coupé à la circulation à ce niveau dans le sens Sud-Nord.



Pour tenter de fluidifier le trafic, les élus EELV de la Métropole ont décidé d’aller plus loin en piétonnisant partiellement le cours Charlemagne. Concrètement, les véhicules ne seront plus autorisés de circuler dans les deux sens à la fin des travaux du T2 entre le quai Antoine Riboud et la rue Montrochet. Le début de l’expérimentation est prévue mi-mars, et devrait durer au moins jusqu’à la fin de l’été. "Il fallait agir pour ne pas que la situation empire avec l’arrivée du T2", a expliqué Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie et des Mobilités actives, ce mardi matin lors d'une conférence de presse.



Une solution qui semble plaire aux Lyonnais interrogés sur le sujet, à en croire Laurence Boffet, vice-présidente de la Métropole en charge de la Participation citoyenne : "Nous avons reçu environ 800 réponses au questionnaire partagé sur internet et grâce aux enquêtes de terrain. Le résultat est qu’il y a 66 avis contre l’expérimentation et 728 avis pour, ou en cours de constitution". Des chiffres bien différents de ceux du maire LR du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, qui évoquait que sur les 458 réponses à son questionnaire, "les 3/4 sont fermement opposées" au projet.

Des zones à l'ombre aménagées dans le quartier



Laurence Boffet affirme également que la principale demande des personnes interrogées est "une végétalisation de cet espace".



Ainsi, des éléments végétaux seront bientôt installés entre le quai Antoine Riboud et la rue Montrochet. Au total, "34 arbres plantés dès la fin du mois de février et 11 banquettes végétalisées seront mises en place", détaille Pierre Athanaze, vice-président à la Métropole de Lyon en charge de l'Environnement. Les travailleurs du quartier, qui déjeunent parfois sur les marches de la darse seront ainsi comblés : des zones à l’ombre seront aménagées.

De plus, et pour éviter tout accident, des traversées piétonnes seront peintes. "Des motifs au sol, avec de la couleur, comme à Milan ou Barcelone", souffle Valentin Lungenstrass, adjoint à la Mairie en charge de la Mobilité. Pour tenter d’amener un peu plus encore les Lyonnais dans cette zone, un parc pour enfants sera aussi implanté devant l’Hôtel de Région.



Les résultats définitifs de cette expérimentation de piétonnisation sont attendus en septembre. Avant, de nombreuses consultations sont prévues avec les riverains ou commerçants, à commencer par une réunion publique virtuelle ce mercredi soir à laquelle 150 personnes se sont inscrites.