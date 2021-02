The Weeknd en concert à Lyon… en 2022 !

C’est une bonne surprise pour les fans de l’interprète de "Save Your Tears" et "In Your Eyes" : The Weeknd passera par Lyon. Celui qui est attendu à la mi-temps du Superbowl dans la nuit de dimanche à lundi a annoncé ce mercredi de nouvelles dates dans le cadre de sa tournée mondiale After Hours.

Cette dernière, qui ne devait passer que par l’Accor Arena de Paris en octobre prochain, a été reportée à 2022 mais avec de nouvelles dates, notamment à Bordeaux le 22 octobre, à Montpellier le 29 octobre et à la Halle Tony Garnier de Lyon le 12 novembre.

La mise en vente est prévue le 8 février à 10h.