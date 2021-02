Un routier vénissian arrêté sur l'autoroute avec 2,6g d'alcool et condamné 

Le routier a été repéré sur l'A41 mardi dernier par un autre chauffeur de poids-lourd. L'homme originaire de Vénissieux roulait dangereusement et zigzaguait sur l'autoroute, rapporte Le Progrès.

Celui qui le suivait a alors décidé d'appeler les gendarmes et de suivre le chauffeur qui s'est arrêté sur une aire de repos un peu plus loin pour une "pause toilettes". Mais le routier s'est garé en plein milieu du parking et a uriné juste devant son camion en titubant.

Il remonte ensuite dans son camion et l'autre routier décide de le suivre pour le raisonner. Mais l'homme ivre était décidé à reprendre la route.

Les gendarmes ont alors pris le relais et lui ont demandé de s'arrêter sur la prochaine aire de repos. Le chauffeur s'est directement arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, enjambant la barrière de sécurité, avant de prendre la fuite.

Les forces de l'ordre l'ont finalement facilement interpellé. Il a été transporté ensuite à l'hôpital. Les résultats ont révélé qu'il avait 2,64g d'alcool par litre de sang.

Passé au tribunal de Chambéry ce jeudi en comparution immédiate, le Vénissian de 44 ans a reconnu les faits. Il a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme. Son permis a également été annulé.