Nathalie Dompnier réélue présidente de l'université Lumière Lyon 2

En poste depuis 2016, cette professeure de science politique a recueilli 24 voix sur 35, lors du conseil d'administration de la faculté.

A la tête de la liste AGIR, Nathalie Dompnier dit vouloir "inscrire son projet dans la continuité des orientations du précédent mandat, avec 5 axes : un cadre nouveau pour des formations universitaires de qualité, une stratégie européenne et internationale consolidée, l’affirmation de l’Université comme collectif et une université solidaire et inclusive, toujours plus attentive à la qualité des conditions d’études et de travail de toutes".

Les vice-présidents seront nommés le 26 février.