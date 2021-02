Cinq personnes en garde à vue après des menaces de mort contre Mila

Mila - DR

Depuis un peu plus d'un an, la jeune Mila est quotidiennement harcelée et menacée sur les réseaux sociaux.













Un calvaire qui prend son origine dans les déclarations de l'adolescente originaire de la région lyonnaise, notamment sur l'Islam. Le parquet de Paris a confirmé à l'AFP ce mardi matin que cinq personnes âgées de 18 à 29 ans avaient été placées en garde à vue, elles sont soupçonnées d'avoir cyberharcelé et menacé de mort Mila. Elles sont originaires de Loire-Atlantique, de Moselle, du Calvados, de la Marne et des Hauts-de-Seine. En novembre dernier, une enquête ouverte par le parquet de Vienne se concentrait sur les nouvelles menaces découlant de la sortie de Mila sur Instagram : "Et dernière chose, surveillez votre pote Allah, s'il vous plaît. Parce que mes doigts dans son trou du cul j'les ai toujours pas sortis". Elle a récemment repris de volée Assa Traoré sur Twitter, ou encore soutenu Didier Lemaire, professeur de philosophie à Trappes placé sous protection policière. Les auteurs des menaces risquent jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. L’Etat agit pour protéger #Mila.



Cinq personnes ont été placées en garde à vue ce matin dans l'enquête sur les menaces de mort proférées à son encontre.

Au total, 13 individus ont été interpellés dans cette affaire depuis février 2020.https://t.co/cpBw4gRp57 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 9, 2021

