Nicolas Porte : "Beaucoup de tournées reportées pour les Petits chanteurs de Saint-Marc"

Fondateur des Petits chanteurs de Saint-Marc, Nicolas Porte annonce la sortie de "Vive la vie", un CD avec des reprises du film Les Choristes, mais aussi des adaptations et des créations. "Vive, la vie, on trouvait que ça correspond très bien à la situation que l’on vit actuellement", précise le maitre de choeur qui a révélé Jean-Baptiste Maunier.

La crise sanitaire a évidemment eu un impact lourd sur le quotidien du choeur : "C’est d’autant plus difficile que les enfants sont dans le choeur parce qu’il y a cet aspect tournées avec les concerts et c’est le résultat du travail fourni au quotidien. La musique, c’est quelque chose de vivant. On la travaille entre nous mais on est très heureux de pouvoir la porter en France ou à l’étranger. On a reporté beaucoup de tournées, notamment en Asie ou en Espagne", poursuit Nicolas Porte, qui espère pouvoir se produire le 17 mars, si l’épidémie a suffisamment reculé.

