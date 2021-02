Rudi Garcia, baisse des salaires, Memphis : Jean-Michel Aulas travaille sur plusieurs dossiers

Face à une perte estimée à 111 millions d'euros en raison de la pandémie et de la faillite de Mediapro, le président de l'OL espère toujours convaincre ses joueurs de baisser leur salaire, allant même jusqu'à proposer des actions en bourse en contrepartie : "Nous leur avons proposé d'intervenir sur la réduction au-dessus d'un salaire minimum que nous avons fixé à 50 000 euros mensuels, ce qui permet aux jeunes de ne pas voir leurs revenus baisser. Au-dessus de cette barre de 50 000 euros, la baisse que nous proposons est significative, de l'ordre de 25 %. Ce seraient donc les plus gros salaires les plus impactés, en valeur absolue".

Jean-Michel Aulas est également revenu sur le cas de Rudi Garcia, dont le contrat arrive à échéance en fin de saison. "Le staff reste en place jusqu'au 30 juin mais il est possible qu'il soit renouvelé. J'ai toujours dit que l'on discuterait à la fin de l'année en cours pour savoir quelles seraient les possibilités pour le futur. Une qualification en Ligue des Champions ou un titre apporteraient un certain nombre de réflexions à notre ligne de conduite", a indiqué le président lyonnais.

Jean-Michel Aulas qui ne désespère pas de voir prolonger Memphis Depay, même s'il se doute que la mission paraît impossible : "C'est la fin d'une aventure pour cette année, c'est un joueur de grand talent, de classe mondiale. J'ai toujours souhaité qu'il reste mais nos propositions n'ont pas été retenues. On lui a laissé à chaque fois exprimer ses ambitions, ses valeurs. On l’a aidé pour aller à Barcelone, mais ce n’était pas possible sur le plan économique. Jusqu’au bout, on croit qu’il va renouveler pour la saison prochaine. Pour l’instant, c’est une chose pas possible, mais pourquoi pas ?".