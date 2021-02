Covid-19 : 24% de variants anglais et 5% de variants sud-africain circulent dans le Rhône

Selon les données publiées par Biogroup pour la semaine du 1e au 7 février, le variant anglais a été détecté dans 24% des tests réalisés dans les laboratoires du groupe dans le Rhône. Il atteindrait les 16,7% dans l'Ain, et les 14,8% dans l'Isère. Les variants sud-africain ou brésilien représenteraient, eux, 5% des cas dans le département. Un chiffre conforme à la moyenne nationale.

Le variant anglais est apparu au Royaume-Uni en septembre 2020 et semble plus contagieux que la souche initiale du Covid-19. Les mutations touchent principalement la protéine responsable de l’accrochage du virus aux voies respiratoires. Une étude de l'Inserm prévoit une forte augmentation des contaminations au Covid-19, et estime que le variant anglais sera bientôt majoritaire en France.