Régionales 2021 : deux mouvements écologistes s'associent avec le PS, un premier pas vers une alliance avec EELV ?

A quelques mois des élections régionales, la liste des candidats reste encore floue, même si certains sont déjà en campagne, à l'image de Fabienne Grébert pour EELV. Si une alliance entre les socialistes et les Verts est au cœur des débats, deux mouvements écologistes ont déjà décidé de rallier le PS pour cette échéance : Cap21 et l’Alliance écologiste.

"Aux côtés du PS, il nous revient désormais la responsabilité d’incarner au premier tour, dans cette élection régionale, une proposition fortement écologiste après cinq années d’actions politiques clairement anti-climat et anti-social conduites par Laurent Wauquiez, et sa majorité de droite au Conseil Régional. Nous souhaitons que le second tour soit l'occasion de réunir largement les forces susceptibles de gagner cette région et de mettre en œuvre un programme de transition écologiste dans le respect de l'équité sociale", peut-on lire dans un communiqué.

Ils précisent également qu'ils souhaitent "que le second tour soit l'occasion de réunir largement les forces susceptibles de gagner cette Région". Si la gauche de Najat Vallaud-Belkacem, qui sera probablement candidate, commence à attirer les écologistes, Fabienne Grébert devra peut-être se ranger derrière la candidature socialiste, même si elle se voyait déjà comme "votre future présidente de Région". C'est en tout cas l'argument qu'opposeront les socialistes dans les prochaines négociations.