Lyon : le SIRHA décalé au mois de septembre

Ce mardi, l'entreprise lyonnaise dirigée par Olivier Ginon a annoncé prendre la décision de décaler la 20e édition du SIRHA. Prévu initialement en mars, le grand salon de la gastronomie doit désormais se tenir du 23 au 27 septembre 2021 à Eurexpo. Et avec lui les compétitions du Bocuse d'Or et de la Coupe du Monde de la Pâtisserie.

Olivier Ginon estime que ce SIRHA "va marquer de manière forte la reprise d’un secteur essentiel à la société, à l’économie et, je dirais même, à nos vies".

"Le SIRHA Lyon en septembre sera le signal fort de reprise et de reconquête. Il ouvre la voie à une nouvelle économie du Food Service pour l’après Covid-19", surenchérit Marie-Odile Fondeur, directrice générale de SIRHA Lyon, dans un communiqué de presse.

GL Events prévoit déjà de gérer les flux de visiteurs en créant SIRHA Connect, une application qui "permettra de rapprocher les exposants des visiteurs professionnels du Sirha Lyon, de les connecter en amont, pendant et après le salon, en proposant des prises de rendez-vous, une messagerie instantanée ou encore en permettant des business meetings digitaux. Un nouveau service de stands packagés locaux et respectueux de l’environnement va également faciliter aux exposants la création et la construction de leur espace".

De son côté, le chef Davy Tissot, qui doit représenter la France au Bocuse d'Or, a réagi à ces nouvelles dates : "On ne lâche rien, on reste motivé et déterminé. Rendez-vous en septembre pour faire briller la gastronomie française ! Merci pour votre soutien".