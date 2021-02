Béatrice de Montille : "Menu sans viande à Lyon, une histoire de liberté de choix"

Béatrice de Montille est l’élue LR qui est montée au créneau lundi lors du conseil municipal sur le sujet des menus uniques, sans viande, à la cantine scolaire lyonnaise. "Ce n’est pas une polémique, on a lancé un appel. (…) Je suis juste en train de montrer que la politique de Grégory Doucet est en train de mener à travers les assiettes de nos écoliers est bien une politique idéologique", nous indique-t-elle.

"Quand on voit les engagements de campagne, on ne peut pas être naïf. On sait très bien que Grégory Doucet est en train de satisfaire une grosse partie de son électorat", prévient Béatrice de Montille.

Pour l’élue du 3e arrondissement, "ce n’est pas le débat nutritionnel le problème. C’est une histoire de liberté de choix".

