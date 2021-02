Covid-19 : une enquête épidémiologique lancée dans des lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes

L'annonce a été faite ce vendredi matin par Laurent Wauquiez, le président de la Région, en présence de Bruno Lina, qui préside le comité scientifique.

Cette opération "Sentinelle" sera menée dans une vingtaine d'établissements scolaires "pour surveiller avec précision la situation épidémiologiques dans les lycées et les CFA (centre de formation des apprentis)". Des campagnes de dépistages régulières seront organisées et les résultats seront analysés par le comité scientifique. "L’objectif de cette opération est de surveiller la circulation du virus, de mesurer sa propagation et d’adapter les restrictions en fonction des résultats obtenus", précisent les services de la Région.

Plus globalement, la Région va relancer sa campagne de dépistage massif chez les lycéens. Pendant un mois, dès lundi, des tests PCR seront effectués dans 400 lycées. En décembre dernier, près de 100 000 tests avaient ainsi été effectués, "permettant d’isoler des élèves malades et parfois même de détecter des clusters en formation".

"Pour que nos établissements scolaires restent ouverts, nous devons prendre de l’avance sur la propagation du virus, surveiller sa circulation et protéger nos élèves", a notamment déclaré Laurent Wauquiez.