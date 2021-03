Lyon : mobilisation autour de Mariano, le SDF "mascotte" du quartier de la Part-Dieu, menacé d’expulsion

Mariano Boian, SDF de 53 ans originaire de Roumanie, est maintenant installé depuis plus de deux ans à l’angle des rues André Philip et Servient. Il a progressivement construit sa cabane de fortune, qui ne passe d’ailleurs pas inaperçue, et est maintenant pleinement intégré à la vie du quartier. "C’est aujourd’hui la mascotte. Quand on revient du travail, il a toujours un petit mot gentil. Les commerçants locaux le connaissent très bien. La police vient aussi le voir régulièrement pour discuter et lui apporter à manger", raconte Céline, une voisine de Mariano. "C’est vraiment quelqu’un de très respectueux et qui a vraiment su nouer des relations avec tous les gens du quartier", assure de son côté Sarah, bénévole de l’association Thémis qui lui rend visite tous les lundis soir lors d’une maraude.



Le bonheur du quinquagénaire, c’est justement la gentillesse des habitants et des passants. Un simple coucou, un mot gentil. "Le matin, les enfants du quartier vont à l’école. Ils s’arrêtent tous, me demandent si je vais bien, s’ils peuvent caresser les animaux". Mariano a trois chiens, un chat, un lapin… Dans son cabanon, le placard est rempli de croquettes. Des dons hebdomadaires d’associations et de voisins. A tel point que le SDF passe son temps à refuser gentiment les choses qu’on lui apporte.



Dans un espagnol parfait qu’il a appris dans la région ibérique de Castille-et-León, Mariano narre son quotidien. Toujours avec un grand sourire édenté. "Je ne pose pas de problème. Il n’y a pas de bagarre, pas de bruit, je ne pisse pas sous les fenêtres des gens". Au contraire, il dépanne, donne des coups de main, repeint…

Artiste de rue et ancien clown, il s’était déguisé en Père Noël l’hiver dernier. Les enfants lui en parlent encore. "Deux d’entre eux m’ont apporté un gâteau qu’ils avaient fait, j’en ai pleuré", nous glisse-t-il. Autre anecdote contée la gorge nouée : "Je fais la manche devant la supérette voisine. Une professeure que je connais s’est arrêtée et m’a fait la bise. C’est quelque chose que vous voyez ailleurs ?".



Mais aujourd’hui ce bonheur simple est menacé puisque le syndic de copropriété de l’immeuble au pied duquel il vit souhaite le voir partir en raison d’un problème de sécurité. La cabane de fortune de Mariano a en effet été construite devant le local électrique de l’immeuble. Il faut donc entrer dans l’abri pour accéder à la porte. "Quatre ou cinq fois par an, un technicien vient. Il tape à la porte, je lui ouvre, il n’y a jamais aucun problème. D’ailleurs, EDF n’a jamais fait de rapport".



Une audience est prévue le vendredi 5 mars à 9h devant le tribunal administratif de Lyon. "L’objectif est de trancher s’il doit partir ou non, mais surtout s’il doit partir tout de suite ou si on a un peu de temps pour pouvoir se retourner et trouver des solutions pérennes pour lui", explique Céline, la voisine de Mariano. C’est d’ailleurs tout un comité de soutien d’habitants du quartier qui s’est mis en place ces dernières semaines face à ce rendez-vous judiciaire qui pourrait bien les priver d’une figure désormais incontournable du quartier. Ils ont notamment trouvé un avocat pour Mariano qui tentera de faire reporter au plus tard son départ presque forcé. "On a essayé de sensibiliser les associations mais elles ont énormément de demande. L’idéal serait pour nous qu’il reste dans le quartier avec un petit bout de jardin, une caravane ou encore des containers comme il en existe à Lyon pour qu’il puisse s’y installer avec ses chiens", ajoute-t-elle. "C’est vraiment quelqu’un de bien et il mérite vraiment que l’on s’occupe de lui dans cette période difficile".



Mariano, lui, ne se doute pas que la justice française ne marchandera pas. "J’espère qu’ils me diront que je dois simplement enlever ma porte d’entrée. Je le ferai !".

A.D. et A.A.