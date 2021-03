Jérémie Bréaud : "On vit paisiblement à Bron, mieux que dans d’autres villes de la Métropole de Lyon"

Depuis lundi, Jérémie Bréaud est sous protection policière. Le maire de Bron avait été chahuté il y a une semaine alors qu’il se trouvait dans le quartier de Parilly. "On s’est retrouvés nez-à-nez avec une dizaine d’individus qui ne respectaient pas les règles de la République. Ça montre qu’on doit continuer et poursuivre ce que l’on a commencé. (…) Bron est une ville qui est redevenue paisible, même s’il y a effectivement des poches de résistance. Tout n’est pas encore définitivement réglé", estime l’élu LR.

"Il y en a qui n’ont pas compris que nous avions gagné et qui font courir le bruit de partout que je ne veux pas marier les musulmans, que je veux armer la police municipale pour tirer sur les jeunes. (…) Ça se règlera, ils se reconnaitront", prévient également Jérémie Bréaud.

Mais la sécurité ne fait pas tout : "On va inaugurer début avril la première fromagerie de Bron. On avait ouvert en octobre-novembre la première poissonnerie de Bron", note le maire brondillant, qui travaille sur la culture avec Mourad Merzouki, sur le volet social et emploi… "Je ne m’intéresse pas qu’à la sécurité. Mais c’est important pour mettre un cadre de tranquillité pour faire revenir les commerces. Bron est une ville où l’on vit paisiblement, beaucoup mieux que dans bon nombre de villes sur le territoire", conclut-il.

