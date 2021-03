Covid-19 : plus de 50 000 injections de vaccins réalisées à Lyon depuis le début de la campagne

Les cinq centres de vaccination ouverts ont déjà permis de réaliser 50 944 injections. Dans le détail, ce sont les "autres publics" (professionnels libéraux, aides à domicile, personnes âgées de plus de 75 ans, personnes avec facteurs de comorbidité) qui ont été les plus nombreux à être vaccinés : 35 198 personnes avec 20 431 primo-injections et 14 857 rappels.

Suivent les professionnels HCL (14 781 dont 9117 primo-injections et 5664 rappels). Ce sont donc 60% des personnels de santé HCL de plus de 50 ans qui ont été protégés contre le Covid-19 et près de 30% des moins de 50 ans (hors vaccination des étudiants).

Enfin, 965 patients ont reçu des injections dans l'un des centres de vaccination des HCL. "A ce titre, 100% des patients éligibles et volontaires des unités de soins de longue durée sont désormais vaccinés", souligne le communiqué de presse.

Même si les médecins libéraux participent désormais à la campagne de vaccination, les HCL ne comptent pas faiblir. "L'intégralité des rendez-vous de deuxième dose ont été réalisés dans les délais nécessaires et toutes les personnes dont le rendez-vous de primo-injection avait dû être reporté bénéficient d'un nouveau créneau durant la première quinzaine du mois de mars", préviennent les HCL.

Ce sont également 30 000 vaccinations Pfizer qui se feront durant les quatre prochaines semaines dans l'agglomération lyonnaise. Ces rendez-vous concernent les personnes âgées de plus de 75 ans et les patients ultra-vulnérables.

A noter enfin qu'une enquête de satisfaction a été menée auprès des personnes vaccinées. Sur plus de 20 000 avis récoltés, la note de recommandation générale est de 4,7/5.