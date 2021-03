Municipales 2020 : le résultat du scrutin à Chassieu annulé par la justice

Les comptes de campagne du maire, Jean-Jacques Sellès, ont également été rejetés.

La justice "considère que la liste menée par le maire sortant a bénéficié irrégulièrement de la distribution de places pour des matchs de football et de la publication, entre les deux tours de scrutin, de numéros d’un bulletin d’information sur les mesures prises par la commune pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ce qui a altéré la régularité du scrutin compte-tenu de l’absence d’écart entre les listes".

Pour rappel, le deuxième tour de l’élection à Chassieu s’était conclu sur une égalité parfaite de voix entre le maire sortant et la candidate Sylvaine Coponat. Jean-Jacques Sellès l’avait donc emporté selon la règle en vigueur : le bénéfice de l’âge moyen de la liste.

Le tribunal avait alors été saisi par la Préfecture du Rhône et par Sylvaine Coponat. "Le tribunal a d'abord procédé à l’examen des bulletins qui ont été comptés comme nuls. Il réintègre dans les résultats un bulletin pour chacune des deux listes. Ceci conduit à ce que les résultats des opérations électorales maintiennent l’égalité du nombre de voix obtenues pour chacune des listes. Le tribunal écarte conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la règle prévoyant le départage des listes sur la base de la moyenne d’âge. Cependant saisi à titre subsidiaire de conclusions à fin d’annulation de l’élection, le tribunal considère que la liste menée par le maire sortant a bénéficié irrégulièrement de la distribution de places pour des matchs de football et de la publication, entre les deux tours de scrutin, de numéros d’un bulletin d’information sur les mesures prises par la commune pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ce qui a altéré la régularité du scrutin compte-tenu de l’absence d’écart entre les listes. Le tribunal annule donc l’élection et rejette le compte de campagne de la liste "Chassieu : mon seul parti", peut-on lire sur la décision judiciaire.

Jean-Jacques Sellès a la possibilité de faire appel. Sinon, les électeurs de Chassieu devront retourner voter.