Covid-19 : pas de confinement ce week-end à Lyon et dans le Rhône

Le Premier ministre reviendra sur les derniers développements autour de l’épidémie de Covid-19 en France. Depuis plusieurs jours, la rumeur de confinements le week-end dans plusieurs départements en tension était avancée. Et le Rhône faisait partie de ces derniers, même si les derniers chiffres des hospitalisations communiqués par les HCL n’étaient pas si alarmants car stables. Le taux d'occupation des services de réanimation était toutefois de 96,1% mardi.

Ce mercredi, l’AFP a obtenu l’information de la part d’une source gouvernementale que Lyon et le Rhône échapperont à un confinement ce week-end. Au final, seul le Pas-de-Calais sera concerné, et aucun autre territoire ne devra s’enfermer samedi et dimanche.

Lyon n’est toutefois pas tirée d’affaire. La préfecture a évidemment fait remonter à Matignon les scènes observées lors du retour des beaux jours : quais de Saône et du Rhône bondés, artères du centre-ville prises d’assaut comme la rue de la République ou la rue Mercière. Des mesures moins fortes que le confinement pourraient donc s’appliquer. Pour connaître le verdict, il faudra attendre la prise de parole du Premier ministre, qui sera accompagné d'Olivier Véran, ministre de la Santé.