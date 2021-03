Menaces et agressions de maires : le Parquet de Lyon promet "des réponses rapides, fermes et déterminées"

Pour le procureur, "les menaces, agressions physiques ou verbales visant les maires et élus de la République sont autant d'atteintes à notre république et à notre démocratie. Le parquet de Lyon entend y apporter des réponses rapides, fermes et déterminées. Les élus doivent être soutenus dans leur action quotidienne pour être en mesure de la poursuivre sereinement", peut-on lire dans un communiqué.

Et le Parquet de citer plusieurs exemples, à commencer par la mise en examen d'un adolescent de 17 ans, soupçonné d'avoir menacé le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, en marge du tournage d'un clip de rap à Perrache.

Le Parquet rappelle également l'interpellation d'un mineur de 11 ans, en flagrant délit. Ce jeune garçon faisait partie d'un groupe de cinq individus qui taguait des menaces visant le maire de Rillieux-la-Pape et la police sur les murs du groupe scolaire et de la Maison pour tous des Alagniers. "Ce mineur fera l'objet, compte tenu de son âge, d'une mesure alternative aux poursuites sous la forme d'une réparation pénale confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les autres auteurs de cette action", affirme Nicolas Jacquet.