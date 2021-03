Opposition prête à aider le maire de Bron sur l’insécurité : Jérémie Bréaud y voit "un coup de com"

Après les violences urbaines de samedi dernier, mais aussi les nombreux faits divers relayés dans les médias nationaux, ils estimaient qu’il était temps d’agir ensemble.

La proposition a toutefois été froidement accueillie par le premier magistrat brondillant. "Si l’opposition municipale souhaite vraiment nous aider, merci déjà de condamner celles et ceux qui, autour d’eux, jettent de l’huile sur le feu en colportant des rumeurs auprès des jeunes des quartiers provoquant ainsi non seulement un climat de défiance mais pire, attisent la violence, dont la finalité n’est qu’électoraliste ou revancharde", débute Jérémie Bréaud dans son communiqué de presse.

Alors que l’opposition proposait la création d’une commission extra municipale sur la tranquillité publique, le maire de Bron répond que "de nombreuses commissions existent déjà, que ce soit avec l'Etat, la Métropole, les bailleurs sociaux, l’Éducation Nationale, les acteurs locaux ou les collectifs d’habitants. Nombreuses sont celles qui se chevauchent, aussi il me semble plus urgent de bien déterminer ce que les unes et les autres font, et pour quelle efficacité, avant de se lancer dans la création d’une énième commission. Par conséquent, je me questionne sur l’opportunité de cette demande, si ce n’est de faire un coup de com".

Le prochain conseil municipal de Bron s’annonce mouvementé.