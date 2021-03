Violences urbaines à Bron : tous les élus d'opposition proposent au maire de l'aider pour le retour de l'apaisement

Alors que le quartier de Parilly s'embrasait samedi dernier, l'opposition au maire a décidé de réagir. Et propose son aide à Jérémie Bréaud dans un courrier qui ne l'épargne pas.

Selon les 10 élus d'opposition, Bron a désormais "un niveau de notoriété négative jamais atteint" à cause des faits divers qui véhiculent une image de la ville "qui nuit sans aucun doute à son développement".

S'adressant à Jérémie Bréaud, ils lui rappellent qu'il avait été élu "en faisant de la sécurité et de la tranquilité le coeur de (son) projet. Or, force est de constater que, pour l'heure, votre priorité de campagne est loin d'être atteinte. (...) Aujourd'hui la situation est critique et l'heure est plus que jamais à l'apaisement et au rassemblement local".

L'opposition propose ainsi à l'exécutif LR d'être associée aux solutions mises en place : "Nous vous proposons également de créer une commission extramunicipale sur la tranquilité publique qui associerait acteurs de terrain et habitants. En tant que maire, nous vous invitons à vous entourer de toutes les énergies et à accepter les mains tendues, quand celles-ci vont dans le sens de l'intérêt de tous les habitants de notre ville".