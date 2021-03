C'est parti pour quatre mois de travaux : des perturbations à prévoir dès ce lundi sur l’A47 entre Lyon et Saint-Etienne

Ces travaux, qui interviennent dans le cadre du programme d’amélioration de la mobilité entre Lyon et Saint-Etienne suite à l’abandon de l’A45, débutent ce lundi et s’étaleront jusqu’au 9 juillet.



Quatre ouvrages, tous situés dans la Loire, sont concernés par ces travaux de renforcement : le pont de Gourd-Marin à Rive-de-Gier, le pont de l’échangeur du Sardon à Génilac, le pont du cimetière de Lorette et celui de l’échangeur de La Grand-Croix.



"Ces travaux permettront de finaliser les opérations de travaux du terre-plein central réalisées en 2016 et 2017, et de renforcer les piles centrales vis-à-vis d’un éventuel choc de véhicule", indique la préfecture de la Loire. Le montant de l’opération s’élève à 560 000 euros ; une somme entièrement prise en charge par l’État.



Des déviations et des coupures sont par conséquent attendues mais uniquement de nuit de 21h à 6h le lendemain :



Ponts du Gourd-Marin et de l’échangeur du Sardon :



Coupure totale sens Givors => St-Etienne => A47 coupée au niveau de la sortie 11, emprunter la RD88 (traversée de Rive-de-Gier) et réinsertion à l’échangeur 12

Coupure totale sens St-Etienne => Givors => A47 coupée au niveau de la sortie 12, emprunter la RD88 (traversée de Rive-de-Gier) et réinsertion à l’échangeur 11



Ponts du Cimetière de Lorette et de l’échangeur de Grand-Croix :



Coupure totale sens Givors => St-Etienne => A47 coupée au niveau de l’échangeur 12, emprunter la RD88 et réinsertion à l’échangeur 13

Coupure totale sens St-Etienne => Givors => A47 coupée au niveau de l’échangeur 13, emprunter la RD88 et réinsertion à l’échangeur 12

⚠travaux de renforcement des ponts sur #A47 du 15 mars au 09 juillet 2021 (entre 21h et 06h) - Itinéraires de déviations mis en place. Infos sur ????https://t.co/yf2ZZNEq1t@Radio1077 pic.twitter.com/CYMbkP7q2h — Préfète de la Loire (@Prefecture42) March 4, 2021