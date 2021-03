Virée mortelle de la Confluence : deux ans de prison ferme pour le conducteur, du sursis pour ses deux passagers

Maël, Thibault et Ludovic, trois jeunes originaires de la Loire et de la Haute-Loire étaient morts noyés.

Le conducteur de la voiture, jugé pour homicide involontaire, a été condamné à quatre ans de prison dont deux avec sursis probatoire. Il devra également indemniser les victimes. Ses deux passagers, qui étaient poursuivis pour omission de porter secours, ont, eux, écopé de dix mois de prison avec sursis.

Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2014, ces six amis venus de Firminy dans la Loire s'étaient offert une virée dans le quartier de la Confluence à Lyon. Perdu, ivre et sous l'emprise du cannabis, Adel, le conducteur âgé de 17 ans à l'époque avait mené le véhicule sur le quai Rambaud à l'entrée de la darse avant de terminer sa course dans la Saône. Sur les six occupants, trois n'avaient pas pu sortir de l'habitacle, et avaient trouvé la mort.