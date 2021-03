Le trafic SNCF perturbé à Lyon en raison d'un mouvement social

En cause, selon la direction, "un mouvement social local et de travaux inopinés".

Plusieurs lignes seront concernées, notamment la liaison entre Lyon et St Etienne. Des perturbations sont également à prévoir entre Grenoble et Lyon, mais aussi sur les lignes au départ de la Capitale des Gaules et à destination de Valence, Clermont-Ferrand et Bourg-en-Bresse.

Le détail est à retrouver sur le site internet de la SNCF.