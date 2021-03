Régionales : dix présidents de régions, dont Laurent Wauquiez, montent au créneau contre un possible nouveau report

C’est dans un tribune collective rédigée dans le Figaro ce dimanche soir et adressée à l’exécutif que dix présidents de région ont décidé de s’exprimer sur le sujet. Ils ne veulent pas d’un nouveau report des élections régionales désormais prévues les 13 et 20 juin. Ce scrutin est « un moment important du fonctionnement démocratique de notre pays », insistent les signataires de la tribune parmi lesquels le président LR d’Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez.



« Ce serait faire preuve d’un pessimisme étonnant sur l’évolution de la situation sanitaire compte tenu des mesures annoncées et contradictoire avec l’optimisme affiché au plus haut sommet de l’État. Nous savons qu’il est possible d’organiser les opérations de vote dans le cadre d’un protocole sanitaire très sûr", précisent les dix présidents de région qui continuent de s’interroger. "La situation sanitaire de mars peut-elle, sous couvert d’une clause de revoyure, servir de prétexte au report d’une échéance électorale prévue en juin ?".

Pour rappel, les élections départementales et régionales étaient initialement prévues en ce mois de mars mais l’Assemblée nationale a adopté mi-février le projet de loi de report des deux scrutins en raison de l’épidémie de Covid-19.