Le premier Food Society de Lyon va ouvrir à la Part-Dieu !

Le premier Food Society de Lyon est sur le point d’ouvrir ses portes. Il s’agit d’un projet initié par Moma Group, Sidel, Unibail Rodamco Westfield et Virginie Godard (à l’origine du premier food Market en France).

Le rendez-vous sera donné sur plus de 3000 m2 au cœur du centre-commercial de la Part-Dieu avec à découvrir 11 kiosques de restauration, un bar et une grande terrasse.

Il sera par exemple possible d’acheter un sandwich imaginé par le chef 2 étoiles de la Mère Brazier, Mathieu Viannay, de se laisser tenter par le comptoir à falafels imaginé par les équipes d’Aklé ou encore de déguster des smash-burgers chez Blend.

"Bonne nouvelle pour les gourmands et les plus pressés : grâce à un système inédit de commandes digitales, chacun sera libre de choisir son plat dans un kiosque, son dessert dans un autre et sa boisson au bar sans avoir à faire la queue", peut-on lire dans le communiqué de présentation de ce Food Society.

A noter également un engagement de zéro plastique sur place sans oublier de nombreux évènements prévus à l’exemple de DJ set, ateliers, expositions ou encore dégustations.

La date d’ouverture reste pour l’instant un mystère en raison sans surprise de l’évolution de la situation sanitaire dans les prochaines semaines. Les premiers clients sont cependant attendus pour le printemps.