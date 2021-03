Contrôles renforcés, lycées à 50%, manifestations maintenues à Lyon : ce qu’il faut retenir des annonces de la préfecture du Rhône sur le reconfinement

Pour l’occasion, le préfet Pascal Mailhos a tenu une conférence de presse pour détailler ce qu’il sera possible de faire et ne pas faire. Il a d’abord annoncé l’augmentation de 80 % du taux d’incidence dans le département. Un taux d’incidence en très forte hausse notamment à cause du variant britannique : 83 % des tests positifs au Covid-19 sont dus à cette mutation dans le Rhône.

Concernant les écoles, 112 classes rhodaniennes ont été fermées et les lycées devront désormais n’accueillir que 50 % de leurs élèves en présentiel.

Bien que la situation sanitaire soit préoccupante, les mesures de « confinement » seront plus souples qu’à l’automne dernier. Les Lyonnais pourront se déplacer librement dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez eux, à condition de disposer d’un justificatif de domicile.

Les lieux hautement fréquentés, comme les berges du Rhône resteront ouverts, mais les contrôles seront renforcés pour faire respecter la limite de rassemblement de moins de 6 personnes. Les 16 manifestations prévues ce week-end pourront toujours avoir lieu, bien que les services de la préfecture soient intransigeants sur leur nature (pas de rassemblement festifs).